Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Юлія Закрепа
24 січня 2025, 10:50оновлено 24 січня, 11:31
19
Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився.
Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg
Чи погодиться Трамп на відправку миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

  • США пригрозив посилити тиск на російську економіку
  • У Трампа зосередяться на наданні гарантій безпеки Україні

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України.

За словами анонімних джерел видання Bloomberg, союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США доведеться надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні.

відео дня

Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, незважаючи на початкову стриманість Трампа. Однак вони підкреслили, що поки ще занадто рано обговорювати в деталях, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні, повідомили джерела видання.

Європейці намагаються вплинути на нову адміністрацію, оскільки Трамп готується до взаємодії Володимиром Путіним. Президент США пригрозив посилити тиск на російську економіку, якщо Путін не погодиться припинити бойові дії.

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg
Що відомо про обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

За словами високопоставленого представника європейського уряду, якщо європейські союзники будуть змушені відправляти війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і спричинити розкол у НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в рамках альянсу.

Як зазначає Bloomberg, скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. Його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря щодо забезпечення будь-якої потенційної угоди. Європейці розуміють, що США очікують від них надання основної частини військ, сказав той самий дипломат, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Інший високопоставлений дипломат повідомив, що команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру безпосередньо брати участь у відновленні України, оскільки, на їхню думку, цим займеться приватний сектор, підкресливши, що обговорення все ще тривають.

Зеленський намагається заручитися підтримкою Трампа в рамках дипломатичного натиску на припинення війни, яка наближається до четвертого року. Президент України заявив Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати війська США, оскільки однієї військової підтримки Європи буде недостатньо, щоб стримати Путіна.

Гарантії США - які ризики

Кілька європейських лідерів, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, розглядали ідею відправки європейських військ для підтримки України після досягнення припинення вогню. Європейці ведуть обговорення, щоб запропонувати конкретні рішення США, сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Один високопоставлений французький чиновник, однак, висловив певний скептицизм. Європейці зрозуміли, сказала ця людина, що вони не зможуть розраховувати на велику участь США, але муситимуть підготуватися до того, що Вашингтон відіграватиме роль тільки в певних можливостях, не відправляючи людей на місця.

Миротворці в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Франція й Британія обговорюють відправлення миротворців в Україну. Зі свого боку, французький президент підтримує цю ідею та вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ. Важливим нюансом є і те, що миротворці можуть з'явитися в Україні тільки за умови укладення договору і з країною-агресоркою Росією, який визначатиме, де саме буде розміщений контингент.

Володимир Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні. В Україні потрібно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців після завершення війни. Він підкреслив, що така кількість військових необхідна для протистояння російській армії, чисельність якої оцінюється в 1,5 мільйона осіб.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні миротворцы ЗСУ новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:24Світ
Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

10:50Світ
КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:50Світ
Реклама

Популярне

Більше
Кілька місяців будете в боргах: що не можна різати 24 січня - прикмети

Кілька місяців будете в боргах: що не можна різати 24 січня - прикмети

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

Леся Нікітюк покидає шоу "Хто зверху?" - причина дивує

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

Заморозка війни по лінії фронту: Зеленський видав заяву та розкрив умови

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Магнітна буря раптово посилюється: коли країну атакує потужний сонячний спалах

Останні новини

11:49

Трамп виганяє зі США відомих росіян: хто потрапив під депортацію

11:24

Ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю - WSJ

11:23

Кого не мобілізують з 1 лютого 2025 року: повний перелік категорій

11:19

Китайський гороскоп на завтра 25 січня: Кроликам – розчарування, Козлам – падіння

10:50

Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Заморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - КлочокЗаморозка війни в Україні буде болючою, Трамп налаштований зробити все швидко - Клочок
10:50

КНДР прискорила підготовку військ до відправлення в РФ – розвідка Південної Кореї

10:44

Беремо картоплю і готуємо новий рецепт: деруни за 5 хвилин

10:25

Україну атакували майже 60 дронів: сили ППО збивали "Шахеди" в семи областяхФото

10:24

"Ми україночки": путіністки Успенська та Повалій здивували спільною заявою

Реклама
10:10

Армія РФ прорвалась у Донецькій області: в ISW розкрили невтішну ситуацію на фронті

09:58

Старша донька Ольги Сумської отримала роботу в Москві - деталі

09:42

США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну: Трамп зробив гучну заяву

09:40

Трамп хоче створити найсильнішу армію у світі: чи реалізує плани президент СШАВідео

09:01

Wellboy публічно підтримав співака-росіянина - деталі скандалу

08:28

Армія РФ просунулася в районі "українського плацдарму" на Курщині: деталі від ISW

08:08

"Не ангел": Трамп розкритикував Зеленського через війну в Україні

08:00

Як поставити крапку у війні з Росією так, щоб бої ніколи не відновилисяПогляд

06:48

Вибухи на Київщині: РФ атакувала дронами, є жертви та постраждаліФотоВідео

06:10

Нафтові біди Росії: що чекає на ПутінаПогляд

05:55

Гороскоп на завтра 25 січня: Овнам - несподіваний подарунок, Левам - успіх

Реклама
05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти морквину

05:00

Яке сьогодні свято 24 січня 2025 року: як не накликати біду на свою родину

04:33

Гороскоп на лютий 2025 року для Овнів: натхнення, зміни та коханняВідео

03:50

Що таке "незабавки": лише одиниці зможуть правильно пояснити словоВідео

03:08

Більшість робить помилку: названо найкращий час для пиття кави вранці

02:30

"Попруть туди": РФ націлилася на захоплення двох областей України – тривожний прогноз

02:10

Росія у вогні: Москва і чотири області - під потужною атакою дронів

02:00

Розлучення чи вимушена пауза: Джастін Бібер відписався від дружини в Instagram

01:30

90-річна зірка "бондіани" перестала з'являтися на публіці - що сталося

01:30

Не у 2025 році: полковник сказав, коли почнуться мирні переговори

00:57

Єрмак: пропонуємо зафіксувати ціну в $30 за барель російської нафти

23 січня, четвер
23:55

У Польщі хочуть відібрати виплати у непрацюючих українців

23:42

"Золоте століття США": Клочок розповів, що стоїть за обіцянками ТрампаВідео

23:16

Батько Яніса Тімми розкрив деталі сімейних скандалів через Анну Сєдокову

22:58

ЗМІ: Україна завершує розробку реформи для добровільного призову 18-25-річних

22:31

США зупинять міжнародну підтримку на 90 днів: що буде з допомогою Україні

22:27

Україна не в списку: онука Софії Ротару назвала улюблені країни

22:14

NYT розкрив втрати ЗСУ на фронті: співвідношення один до двох

22:14

"Я не можу вийти заміж": Камалія приголомшила публічним зізнанням

22:04

Погані новини для Путіна та нова позиція Трампа: головні новини України (дайджест)

Реклама
21:48

США створюють для ЗСУ потужну ракето-бомбу: в ЗМІ розповіли про секретну розробку

21:13

Буде свіжим до трьох місяців: що потрібно додати до молока в холодильнику

21:09

Алла Пугачова остаточно зреклася російських родичів - деталі

21:07

Обстріли посилилися: на Куп'янщині розширили зону примусової евакуації

21:06

"Благословила": Волочкова похвалилася зятем - 19-річна Аріадна поспішає заміж

20:47

Зниження мобілізаційного віку: в МЗС зізнались, чи висунув Трамп вимогу Україні

20:40

"Іншого сценарію немає": в РНБО назвали головні цілі Путіна в 2025 році

20:26

Коронна страва вразить просто наповал: як легко зробити в'ялене м'ясо вдома

20:08

Росія, позбавлена доходів із продажу нафти, перестане воювати - Клочок

19:30

Сніг, дощ та потепління до +11: якою буде погода у регіонах найближчим часом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти