Коли з'являться миротворці в Україні: Європа веде переговори із США - Bloomberg

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився.

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Чи погодиться Трамп на відправку миротворців в Україну / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ЗСУ

Ключові тези:

США пригрозив посилити тиск на російську економіку

У Трампа зосередяться на наданні гарантій безпеки Україні

Європейські чиновники домагаються від нової адміністрації президента США Дональда Трампа зобов'язань щодо участі в гарантіях безпеки для України.

За словами анонімних джерел видання Bloomberg, союзники загалом згодні з президентом України Володимиром Зеленським у тому, що США доведеться надати війська для будь-яких майбутніх миротворчих сил у країні.

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Європейські союзники Києва заявили, що США можуть підтримати цю ідею, незважаючи на початкову стриманість Трампа. Однак вони підкреслили, що поки ще занадто рано обговорювати в деталях, який вигляд матимуть майбутні миротворчі сили в Україні, повідомили джерела видання.

Європейці намагаються вплинути на нову адміністрацію, оскільки Трамп готується до взаємодії Володимиром Путіним. Президент США пригрозив посилити тиск на російську економіку, якщо Путін не погодиться припинити бойові дії.

Що відомо про обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

За словами високопоставленого представника європейського уряду, якщо європейські союзники будуть змушені відправляти війська самостійно, це може підірвати довіру до гарантій і спричинити розкол у НАТО, оскільки це означатиме фактичний кінець трансатлантичного співробітництва в рамках альянсу.

Як зазначає Bloomberg, скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. Його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні.

Однак в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря щодо забезпечення будь-якої потенційної угоди. Європейці розуміють, що США очікують від них надання основної частини військ, сказав той самий дипломат, оскільки Трамп вважає війну в Україні європейською справою.

Інший високопоставлений дипломат повідомив, що команда президента також дала зрозуміти, що нова адміністрація США не має наміру безпосередньо брати участь у відновленні України, оскільки, на їхню думку, цим займеться приватний сектор, підкресливши, що обговорення все ще тривають.

Зеленський намагається заручитися підтримкою Трампа в рамках дипломатичного натиску на припинення війни, яка наближається до четвертого року. Президент України заявив Bloomberg News, що будь-які ефективні миротворчі сили повинні включати війська США, оскільки однієї військової підтримки Європи буде недостатньо, щоб стримати Путіна.

Гарантії США - які ризики

Кілька європейських лідерів, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, розглядали ідею відправки європейських військ для підтримки України після досягнення припинення вогню. Європейці ведуть обговорення, щоб запропонувати конкретні рішення США, сказало джерело, знайоме з цим питанням.

Один високопоставлений французький чиновник, однак, висловив певний скептицизм. Європейці зрозуміли, сказала ця людина, що вони не зможуть розраховувати на велику участь США, але муситимуть підготуватися до того, що Вашингтон відіграватиме роль тільки в певних можливостях, не відправляючи людей на місця.

Миротворці в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Франція й Британія обговорюють відправлення миротворців в Україну. Зі свого боку, французький президент підтримує цю ідею та вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп пояснив, чи будуть миротворці воювати на боці ЗСУ. Важливим нюансом є і те, що миротворці можуть з'явитися в Україні тільки за умови укладення договору і з країною-агресоркою Росією, який визначатиме, де саме буде розміщений контингент.

Володимир Зеленський сказав, скільки миротворців має бути в Україні. В Україні потрібно розмістити щонайменше 200 тисяч європейських миротворців після завершення війни. Він підкреслив, що така кількість військових необхідна для протистояння російській армії, чисельність якої оцінюється в 1,5 мільйона осіб.

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