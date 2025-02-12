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"ЗСУ не вийдуть на довоєнні кордони": глава Пентагону США - про мирний договір

Ангеліна Підвисоцька
12 лютого 2025, 17:25
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Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вихід на українські кордони до 2014 року не є реалістичною метою.
ВДУ, Піт Хегсет
Якими будуть гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Що говорить Піт Гегсет:

  • Вступ України до НАТО не закінчить війну
  • Вихід ЗСУ на кордони до 2014 року - нереалістична мета
  • Гарантії безпеки не передбачають розміщення військ США в Україні

Новий міністр оборони США Піт Гегсет виступив на засіданні формату "Рамштайн" у Брюсселі і заявив, що повернення кордонів України 1991 року не є реалістичною метою. Про це повідомляє Європейська правда.

Він також переконаний у тому, що вступ України до НАТО не допоможе мирно врегулювати війну, а Трамп хоче закінчити війну дипломатичним шляхом.

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"Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну і встановити тривалий мир... з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, щоб визнати: повернення до кордонів, які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", - сказав Піт Гегсет.

Він вважає, що "ілюзорні цілі" тільки продовжать війну і страждання. При цьому міністр оборони США переконаний у тому, що тривалий мир вдасться встановити завдяки гарантіям безпеки. Такі гарантії мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.

"Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони мають бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечено надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення", - сказав Гегсет.

Водночас він заявив, що США в будь-якому разі не відправлятимуть свої війська в Україну.

'ЗСУ не вийдуть на довоєнні кордони': глава Пентагону США - про мирний договір
Які країни входять до формату "Рамштайн" / Інфографіка: Главред

Мирний план

Піт Гегсет розповів про те, які гарантії безпеки для України має містити мирний договір:

1. Головну роль у забезпеченні безпеки Європи мають відігравати самі країни ЄС. США не повинні витрачати на це всі свої сили.

2. В Україні потрібно розмістити європейських та інших військових, але вони не повинні мати відношення до НАТО і підпадати під 5 пункт статуту організації.

3 Американські війська не будуть відправляти в Україну.

4. Плата за НАТО для європейських країн має збільшитися до 5% ВВП.

5. США посилять санкції на нафту і збільшать обсяг видобутку, що змусить РФ сісти за стіл переговорів.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Гарантії безпеки для України - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно президент Володимир Зеленський назвав найдешевші гарантії безпеки для України. За словами глави держави, Україні потрібна мільйонна армія.

Про те, що найближчим часом союзники обговорять гарантії безпеки для України, заявив і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він погоджується, що Україні треба зберегти сильну армію після закінчення війни.

Колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун припустив негативний сценарій. Він прокоментував, чи може Україна залишитися ні з чим.

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