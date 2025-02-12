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Москва готова говорити про мир: в розвідці Естонії зробили важливу заяву

Даяна Швець
12 лютого 2025, 15:17
319
Путін може вимагати виведення військ альянсу зі східного флангу, що дозволило б отримати стратегічну перевагу в Балтійському регіоні.
Владимир Зеленский, Путин
Росія хоче передихнути перед новими атаками / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот зі звернення Путіна

Про що мова:

  • Кремль хоче використати мир, щоб підготуватися до нового наступу
  • Москва нарощує армію до 1,5 мільйона
  • Росія перекидає війська до кордонів НАТО

Москва заявляє про готовність до переговорів щодо припинення вогню в Україні, проте це лише тактичний хід, спрямований на тимчасовий перепочинок. Президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх імперських амбіцій, і його довгострокові плани залишаються незмінними, вважає генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, передає Reuters.

Згідно з щорічною доповіддю Департаменту зовнішньої розвідки Естонії, Кремль активно збільшує чисельність своїх збройних сил. Якщо восени 2022 року армія РФ налічувала 600–700 тисяч військових, то зараз Росія планує розширити її до 1,5 мільйона осіб.

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При цьому нові підрозділи спершу направлять на фронт в Україну, щоб вони здобули бойовий досвід, а згодом їх розмістять біля кордонів НАТО, включаючи Балтійські країни.

Москва готова говорити про мир: в розвідці Естонії зробили важливу заяву
Витрати на оборону НАТО / Інфографіка: Главред

За словами Розіна, Росія має намір посилити свої війська вздовж кордонів НАТО, і альянс повинен відповідно зміцнити свою присутність у регіоні.

За даними естонської розвідки, Росія, ймовірно, використовуватиме можливі переговори для тиску на НАТО. Зокрема, Москва може вимагати виведення військ альянсу зі східного флангу, що дозволило б їй отримати стратегічну перевагу в Балтійському регіоні.

Естонія, як країна-член НАТО, пильно стежить за посиленням військового потенціалу РФ, вважаючи Кремль головною загрозою своїй безпеці.

Естонські аналітики закликають Захід не довіряти російським заявам про мирні ініціативи, оскільки справжня мета Кремля – не переговори, а стратегічний перепочинок перед новими агресивними діями.

Переговори про мир в Україні - що відомо

Главред з посиланням на Fox News писав про те, що посланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф понад три години розмовляв із Володимиром Путіним у Москві. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували, і про що саме говорили політики Шон Ханніті не уточнив.

Міністр оборони України Рустем Умєров, своєю чергою, повідомив, що Україна готова до переговорів. За його словами, справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою.

Також зараз активно обговорюється питання про те, що Київ готовий обміняти території Курщини. Водночас, за даними аналітиків ISW, у Росії всіляко хочуть уникнути обміну територіями під час мирних переговорів.

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Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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