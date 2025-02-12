Перша країна НАТО заявила, що захищатиме Україну у разі нового нападу РФ - ЗМІ

Міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахкна заявив, що його країна має брати участь у переговорах щодо гарантій безпеки України.

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Естонія готова захищати Україну в разі нового нападу РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/NATO

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Естонія готова відправити військових в Україну після війни в межах миротворчої місії

У разі нового вторгнення РФ Таллінн готовий допомогти у захисті України

Естонія готова направити своїх військових до України в рамках післявоєнної миротворчої місії разом із міжнародними партнерами. У разі відновлення російської агресії Таллінн готовий захищати Україну. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю виданню ERR.

Міністр підкреслив, що його країна має "обов'язково" бути присутня за столом переговорів, коли обговорюватимуть гарантії безпеки для України, адже це питання є критично важливим і для самої Естонії. Цахкна також нагадав, що Естонія разом із союзниками брала участь у численних миротворчих місіях, "які також забезпечують нашу безпеку".

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"Україна - це екзистенціальне для нас питання, і я дуже добре уявляю, як Естонія разом зі своїми союзниками буде присутня там продуманим чином", - заявив він.

Цахкна зазначив, що поки немає остаточного рішення, чи це буде миротворча, чи військова місія, однак обговорення вже тривають.

На запитання, чи готова Естонія захищати Україну в разі нового вторгнення РФ, міністр відповів, що це відповідає інтересам країни. Водночас Цахкна наголосив, що остаточне рішення ухвалюватиме парламент Естонії відповідно до законодавства.

Витрати на оборону країн НАТО / Інфографіка: Главред

Миротворці в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Велика Британія, Франція та держави Північної Європи виступають за створення миротворчої місії в Україні після припинення вогню, тоді як Німеччина та низка інших країн дотримуються протилежної позиції.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розглядає можливість розміщення німецьких військових у буферній зоні між Україною та Росією. За його словами, це питання буде актуальним для обговорення в майбутньому.

Розміщення європейських миротворців в Україні стане однією з головних тем Мюнхенської конференції з безпеки 14-16 лютого. Експерти вважають, що без участі США миротворці можуть опинитися під загрозою російських атак.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що для гарантування безпеки Україні знадобиться до 200 тисяч іноземних військових, але експерти вважають цю цифру завищеною.

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