Президент розповів про замах: "Були постріли, десант, загинули люди з ОП"

На початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році на президента України Володимира Зеленського було здійснено замахи. Деталями в інтерв'ю The Guardian поділився сам очільник України.

"З чим прийшли в цей раз вони (росіяни. - ред.). Коли вони були біля Києва, оточили Київ та окупували 50% нашої країни. Вони пускали ультиматум, він був схожий на Мінськ, але він був ще жорсткішим. Вони хотіли поставити ультиматум, щоб ми зрадили повністю нашим національним інтересам. Тобто всі оці слова: денацифікація, демілітаризація, щоб у нас не було армії, щоб їхні люди проросійські керували державою, багато всього, щоб ми визнали та віддали території юридично тощо. Щоб російська мова була офіційною", - розповів президент.

Зеленський назвав такі вимоги ще більш радикальним форматом "Мінська".

"Я сказав, що цього не може бути, бо тут порушення прав людей, Конституції, повна зрада. Ми не підемо на ультиматум Путіна. Всі відправляли сюди різних посильних. Багато приходили і казали, що завтра нас окупують, треба бігти тощо. Багато лідерів мені дзвонили та казали, що треба виїжджати. Був тиск з різних сторін, були люди, які хотіли вбити, були постріли тощо. Загинули деякі люди тут всередині нашого Офісу. Були інші люди, які захищали, була висадка десанту. Паралельно з цим були ультиматуми, дзвінки від різних людей", - заявив глава держави.

Як зазначив президент України, Кремль пом'якшив свої ультиматуми після того, як Сили оборони почали вибивати російських загарбників з окупованих територій.

Главред інформував, що Володимир Зеленський пережив як мінімум п'ять спроб замаху на його життя. Сам президент повідомляв, що для його ліквідації спецзагони Росії десантувалися в Києві ще в перший день вторгнення - 24 лютого 2022 року. Тоді охорона Зеленського огородила офіс барикадами і фанерою, а сама облочилася в бронежилети і взяла автомати.

Окрім цього, в березні минулого року окупаційні війська РФ завдали удару по Одесі, коли в місті перебували президент Володимир Зеленський і грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. Агресори атакували ракетами Іскандер або Онікс.

Згодом Володимир Зеленський жорстко "проїхався" по Путіну після замаху в Одесі. Він назвав російського диктатора "хворим" і додав, що він уже "пішов із реального світу".

