Армія України змогла прорватись біля Торецька: РФ почала наступ спецназом

Російська окупаційна армія провела наземні атаки в самому Торецьку.

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Яка ситуація у Торецьку / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 21 окрема механізована бригада

Ключові тези ISW:

ЗСУ просунулися у північній частині Торецька

Для штурмів на Торецькому напрямку ворог залучає спецназ

Американські аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що українські війська змогли просунутись на Торецькому напрямку. Зокрема, мали успіх на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та у центральній частині Леонідівки.

За даними звіту ISW, росіяни провели наземні атаки в самому Торецьку, на північ від Торецька в районі Дилиївки та на захід від Торецька в районі Щербинівки.

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Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 10 та 11 лютого, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та в центральній частині Леонідівки.

Що відомо про Торецьк / Інфографіка: Главред

Водночас, геолокаційні дані за 10 лютого свідчать про те, що російські війська незначно просунулися в західній частині Торецька.

Для проведення штурмів на Торецькому напрямку ворог залучає підрозділи 56-го батальйону спецназу Росії (51-а загальновійськова армія) та незаконні військові формування терористичної організації "ДНР".

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відновили кілька позицій на важливому напрямку. Аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив, що у районі біля Покровська вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського та Водяного Другого.

Стало відомо, що ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту. Російські окупанти продовжують наступ на Донбасі, проте останніми тижнями українські військові розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту. Відомо про новий наступ українських військових на Курщині і просування біля міста Суджа.

У ЗСУ зробили заяву і розкрили деталі, хто контролює Торецьк. Росіяни заявили про нібито окупацію міста для того, щоб ця інформація "перекрила" ситуацію з їхніми втратами у Курській області. Ворог намагається захопити укріплені позиції української армії поблизу шахт Центральна і Торецька.

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