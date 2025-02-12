Зеленський провів засідання РНБО: введено санкції проти Порошенка

За даними ЗМІ, РНБО ввела санкції проти експрезидента України Петра Порошенка.

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РНБО ввела санкції проти Порошенка / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/petroporoshenko

Коротко:

РНБО, ймовірно, запровадила санкції проти Порошенка

Зеленський офіційно не підтвердив ввеження санкцій проти Порошенка, алезаявив, що деталі стануть відомі 13 лютого

Порошенко підтвердив накладення санкцій і назвав рішення РНБО "антиконституційним" та "політично мотивованим"

Рада національної безпеки та оборони України 12 лютого ухвалила рішення про запровадження санкцій щодо народного депутата, лідера "Європейської солідарності" та п’ятого президента України Петра Порошенка. Може йтися про "статтю державна зрада". Про це пише Forbes, посилаючись на два обізнаних джерела.

Причини санкцій офіційно не озвучені, однак один із співрозмовників видання припускає, що мова може йти про звинувачення у державній зраді.

відео дня

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні підтвердив, що РНБО ухвалила важливі рішення, але не уточнив, про що саме йдеться. За його словами, деталі будуть опубліковані 13 лютого.

"Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково", - заявив президент у відеозверненні.

Заява Петра Порошенка

Колишній президент України Петро Порошенко підтвердив, що проти нього запровадити санкції РНБО.

"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції", - повідомив Порошенко в Facebook.

Свідчення проти Порошенка - що відомо

Нагадаємо, після перемоги Зеленського на виборах проти Порошенка було відкрито понад 20 кримінальних справ. Його активи арештували, а компанії отримали великі штрафи від Антимонопольного комітету.

Перед повномасштабним вторгненням, у грудні 2021 року, СБУ підписала Порошенку підозру у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу. За версією слідства, він нібито сприяв схемі Віктора Медведчука.

Раніше заарештований в Україні кум Путіна Віктор Медведчук заявив, що п’ятий президент Петро Порошенко просив його допомогти з приватизацією частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" та сприяв купівлі вугілля у ватажків "ЛДНР" у 2014-2015 роках.

За словами Медведчука, ухваленню рішень щодо нафтопроводу сприяли суди, прокуратура, Антимонопольний комітет і Фонд держмайна. Дизельна прокачка припинилась після обрання президентом Володимира Зеленського у 2019 році.

Як повідомляв Главред, адвокат п’ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що свідчення Віктора Медведчука про причетність його підзахисного до приватизації нафтопроводу та закупівлі вугілля в ОРДЛО не відповідають дійсності. Головань назвав оприлюднення цих показань "піар-акцією СБУ" і наголосив, що справою має займатися ДБР.

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