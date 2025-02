"Настав час зупинити війну": перші подробиці розмови Трампа і Зеленського

Телефонна розмова Трампа і Зеленського відбулася після дзвінка Путіну.

Трамп поговорив по телефону із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Що відомо:

Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову

Трамп і Зеленський говорили про можливість досягнення миру

Розмова відбулася після дзвінка Трампа Володимиру Путіну

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Це відбулося після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Це підтвердив радник президента по комунікації Дмитро Литвин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що розмова президентів тривала близько години. Інші деталі поки не розкриваються.

Зеленський розповів про розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський особисто підтвердив розмову з Трампом. Він зазначив, що вони говорили про можливості досягнення миру, співпрацю, технологічні можливості.

"Щойно говорив із Дональдом Трампом. Тривала розмова. Про можливості досягти миру. Про нашу готовність працювати разом на рівні команд. Про наші технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва. Вдячний Президенту Трампу за інтерес до того, що ми можемо зробити разом", - написав Зеленський.

Також президент обговорив з Трампом підготовку нової угоди щодо безпеки та економічної й ресурсної взаємодії. Своєю чергою Трамп розповів деталі розмови з Путіним.

"Україна більше за всіх хоче миру. Визначаємо наші спільні з Америкою кроки, щоб зупинити російську агресію та гарантувати надійний, тривалий мир. Як сказав Президент Трамп, let's get it done", - додав президент.

Зеленський зазначив, що він домовився з Трампом про подальші контакти та зустрічі.

Трамп - про розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп у пості в Truth Social зазначив, що розмова із Володимиром Зеленським пройшла дуже добре. Він акцентував на бажанні Зеленського досягти миру та необхідності зупинити "безглузду війну".

"Я щойно розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент Путін, хоче досягти миру. Ми обговорили різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо. Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України!" - написав Трамп.

Мирні переговори України та РФ - головні новини

Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. Президент США заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів.

Міністр оборони України Рустем Умєров видав заяву про завершення війни і заявив, що Київ готовий до переговорів. Також він зазначив, що справедливий і тривалий мир можливий тільки тоді, коли Україна буде сильною на полі бою.

Незабаром стало відомо про те, що Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним і з'явилися перші деталі. Президент США повідомив, що доручив Державному секретареві Марко Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з національної безпеки Майклу Волтцу і спеціальному посланнику Стіву Віткоффу очолити переговори, які, на його думку, повинні привести до успішного результату.

Інші новини:

