Міністр оборони анонсував утричі більше реактивних і звичайних дронів у 2027 році, а 62% коштів пропонують спрямувати на безпілотники.

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Хмара натякнув на продовження атак / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, СБУ

Головне із заяви:

На питання про Кримський міст Хмара відповів "Ми тільки починаємо"

У 2027 році Україна планує утричі наростити спроможності Deep Strike

62% коштів пропонують спрямувати на безпілотники

Міністр оборони України Євгеній Хмара натякнув на продовження ударів по Кримському мосту, який сполучає країну-агресорку Росію з окупованим Кримом. Так він коротко прокоментував критичне руйнування автомобільної частини мосту. Відповідь міністр дав перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі, пише Радіо Свобода.

"Ми тільки починаємо", - сказав Хмара. відео дня

Також він сказав, що приїхав на свою першу особисту зустріч у форматі "Рамштайн" у "бойовому" настрої. Партнерам міністр планував сказати про те, що Україні потрібна підтримка.

Скільки дронів Україна планує виробляти у 2027 році

Після засідання Хмара на пресконференції повідомив, що наступного року Україна планує більш ніж утричі масштабувати виробництво реактивних і звичайних дронів. Йдеться про спроможності Deep Strike - ураження цілей углиб території ворога, передає Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, в цьому напрямку Україна бачить перспективу.

"Ми будемо працювати над їхньою ефективністю і будемо працювати над більш якісною їхньою роботою по цілям ворога, цілям на території ворога. В цьому є перспектива і ми тільки починаємо", - сказав міністр.

Куди спрямують кошти партнерів на дрони

Окремо учасники засідання обговорили фінансування та спільне виробництво з міжнародними партнерами. За словами Хмари, 62% коштів пропонують спрямувати на безпілотники: FPV, middle strike, deep strike та логістичні дрони.

Міністр наголосив, що Україна розраховує на спільні виробництва з партнерами.

"Для нас важливо розвивати спільні виробництва партнерів для того, щоб вони могли інвестувати двосторонню допомогу в ці виробництва. І ми отримували ці необхідні, якісні, актуальні засоби в достатній кількості", - додав він.

Того ж дня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ Хмара заявив, що у 2027 році Україна планує подвоїти постачання дронів, а їхня частка в потребах озброєння становить понад половину.

Хто такий Євгеній Хмара / Інфографіка: Главред

Чому удар по Кримському мосту робить Кремль вразливим

Російський соціолог і публіцист Ігор Ейдман у колонці для Главреду зазначив, що для Кремля Кримський міст був чимось більшим, ніж транспортна артерія.

"Кримський міст для російської влади був не просто найважливішим транспортним вузлом, а й практично сакральним символом відродження імперії", - пише він.

Оцінюючи наслідки удару, Ейдман звернув увагу на психологічний ефект для російського керівництва.

"Українці, зруйнувавши Кримський міст, довели, що для них немає нічого неможливого", - наголосив публіцист.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про нову атаку на міст. Моніторингові канали писали, що один проліт мосту обвалився у воду.

Напередодні міст уже зазнав удару. Експерти розповіли, як виглядає похилена арка мосту після атаки та чи вистоїть конструкція. Після удару 16 листопада рух мостом стояв майже 17 годин.

Атака на міст не залишилася без уваги в Москві. У Путіна вперше відреагували на удар і зробили заяву про перемир'я. Росія збудувала Кримський міст після незаконної анексії півострова, автомобільний рух ним відкрили у 2018 році.

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