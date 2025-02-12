Ремонт об'єктів неможливий: Forbes підтвердили, що у РФ почався справжній хаос

Попри зусилля Росії щодо захисту своїх об'єктів, ситуація для них ускладнюється.

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Україна знищує нафтову інфраструктуру РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ключове з висновків Forbes:

Кремль не може захистити свої НПЗ

Удари по НПЗ РФ не дають відновити виробництво

Українські безпілотники та ракетні удари по ключових об'єктах російської нафтової інфраструктури спричинили справжній хаос у цій стратегічній галузі. За даними Forbes, у результаті атак було тимчасово скорочено виробництво нафтопродуктів у РФ приблизно на 10%.

"Цей місяць може бути гіршим для росіян, оскільки все більше і краще українське озброєння атакує ще частіше. У вівторок ввечері українські безпілотники пролетіли відстань щонайменше 450 миль (понад 720 кілометрів - ред), щоб завдати удару по нафтопереробному заводу "Роснефти" в Саратові на півдні Росії", - підкреслили у матеріалі. відео дня

У мережі з'явилися кадри потужної пожежі, яка охопила об'єкт після атаки.

"Українські санкції щодо Саратовського нафтопереробного заводу є безпілотними і незворотними", - зазначили в Силах безпілотних систем, новому підрозділі української армії, що займається розробкою безпілотних літальних апаратів.

НПЗ в РФ/ Главред

Саратовський НПЗ є важливою частиною російської нафтопереробної галузі, адже його потужності сягають 7 млн тонн нафти на рік. Це понад 2% загальних переробних можливостей РФ, що зосереджені на 30 великих підприємствах.

"Звісно, нафтопереробні заводи можна відремонтувати. Але не тоді, коли вони продовжують вибухати", - підкреслили у виданні.

Це вже не перша серія ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Минулого місяця Україна атакувала об'єкти в Саратові, Ростові, Волгограді та Краснодарському краї, завдаючи значних збитків.

"Невпинний темп українських ударів ускладнює ремонтні роботи і виснажує ресурси, необхідні російським компаніям для збільшення видобутку та експорту нафти для досягнення державних цілей. Роснефть, найбільший виробник нафти в Росії, оголосила, що може відмовитися від планів модернізації", - зауважили у матеріалі.

Попри зусилля Росії щодо захисту своїх об'єктів, ситуація для них ускладнюється.

"Але російська протиповітряна оборона розтягнута. Нафтова промисловість розкидана по всій території Росії і, як пояснив генерал-лейтенант армії США у відставці Марк Гертлінг, "ви не можете захищати скрізь"", - підсумували у виданні.

Удари України по Росії - що відомо

Главред повідомляв, що 11 лютого дрони атакували аеродром і НПЗ у Саратовській області. Приблизно о 4-й годині ранку за місцевим часом над Енгельсом прогриміли щонайменше 11 вибухів.

Окрім цього, 8 лютого одразу в кількох регіонах Росії зафіксовано прильоти. В результаті атаки дронів вибиті вікна, зруйновані дахи, в деяких місцях було оголошено евакуацію.

Раніше у Defense Express розкрили плани ЗСУ щодо майбутніх ударів по території ворога. Нещодавно далекобійні дрони атакували Саратовський НПЗ, а також базу, де зберігається паливо для російських бомбардувальників, однак у лютому влучань буле ще більше.

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