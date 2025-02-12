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Спецпредставник Трампа у Москві: що говорили про Україну та яку угоду уклали

Юрій Берендій
12 лютого 2025, 16:17
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В Білому домі підтвердили візит Стіва Віткоффа до Москви, за даними ЗМІ, в ході переговорів з росіянами йшлось також про тему війни в Україні.
Спецпредставник Трампа у Москві: що говорили про Україну та яку угоду уклали
Трамп відправив посланця до РФ говорити про Україну - про що домовились / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що відомо про Візит Віктоффа до Москви
  • Яку угоду уклав Віткофф з росіянами
  • Яка нова роль посланця Трампа в урегулюванні війни в Україні

Візит американського мільярдера Стіва Віткоффа до Москви 11 лютого викликав значний резонанс, особливо на тлі санкційної політики Заходу щодо Росії. Бізнесмен, відомий своєю наближеністю до нового президента США Дональда Трампа, несподівано з’явився у російській столиці, що породило багато запитань щодо мети його поїздки.

Главред зібрав головне, що варто знати про візит Стіва Віткоффа до Москви

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Хто такий Стів Віткофф

Стів Віткофф — американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланця США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Хофстра. Розпочав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир’я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляється, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем та представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювалися питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

Що відомо про Візит Віктоффа до Москви

11 лютого в міжнародному аеропорту "Внуково" під Москвою приземлився бізнес-джет Gulfstream G650ER, який пов’язують із президентом США Дональдом Трампом. Літак належить компанії, зареєстрованій за адресою спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, однак підтверджень його візиту до РФ немає, повідомляє видання "Важные истории".

Сервіс ADSBexchange зафіксував реєстраційний номер борту — N103WG, тоді як на Flightradar інформація про рейс відсутня.

Згідно з реєстром Федерального авіаційного управління США (FAA), власником літака N103WG є компанія WG AVIATION III LLC. За даними Instant Checkmate, Стівен Віткофф зареєстрований за тією ж адресою, що і ця компанія — 1400 W 28th St, Miami Beach, Флорида.

Раніше цим джетом користувався і Дональд Трамп. Зокрема, у грудні 2024 року, ще до своєї інавгурації, він літав на ньому до Парижа.

Яка ціль візиту Віткоффа до Москви

В Білому домі підтвердили, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф дійсно відвідував Росію. Він повернувся разом з американцем Марком Фогелем, якого утримували в РФ, та провів переговори щодо його звільнення. Радник президента США з національної безпеки Майк Волц повідомив про це в соцмережі X. Водночас Білий дім не розкрив, кого саме звільнили в обмін на Фогеля, якого в Росії засудили за зберігання медичної марихуани.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який є демонстрацією доброї волі з боку росіян і ознакою того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні", – заявив Волц.

Волц зазначив, що від початку президентства Трампа було досягнуто звільнення низки американців, затриманих у різних країнах, і ця робота триватиме, поки всі утримувані громадяни США не повернуться додому. Він додав, що вже цього вечора Марк Фогель прибуде до США та возз’єднається зі своєю родиною завдяки зусиллям Трампа.

Яку угоду уклав Віткофф з росіянами – як відреагував Трамп

Згодом, 11 лютого президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі Марка Фогеля, звільненого з російського ув’язнення американця, який у 2021 році був арештований у московському аеропорту та засуджений до 14 років ув’язнення за перевезення менш ніж унції (28 грамів) марихуани. Фогель подякував Трампу, його команді та своїй родині, повідомляє Wall Street Journal.

Він заявив, що відчуває себе найщасливішою людиною у світі й залишиться довічним боржником Трампа та спецпредставника з питань Близького Сходу Стівена Віткоффа, який особисто літав до Москви, щоб забрати його.

"Ми повернули додому чоловіка, чиї мама і родина прагнули його відчайдушно, чия держава прагнула його", – сказав президент Трамп.

Трамп під час зустрічі зазначив, що високо цінує зусилля, докладені для повернення Фогеля додому. Він не розкрив деталей угоди, яка призвела до звільнення, але назвав її "дуже справедливою". Також натякнув на можливе звільнення ще однієї людини, не уточнивши, чи це громадянин США чи Росії.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Окрім того, Трамп заявив, що цей вечір був "дуже важливим для припинення війни", очевидно, маючи на увазі ситуацію в Україні.

Журналісти Wall Street Journal вказують на те, що звільнення Фогеля демонструє нетиповий підхід до переговорів із Росією – замість офіційних дипломатичних каналів було залучено спецпредставника президента.

Між тим, спеціальний представник США у справах заручників Адам Белер повідомив CNN, що вже в середу може бути звільнений ще один американець, утім, деталей не розкрив.

Що відомо про переговори Віткоффа з Путіним

За інформацією телеведучого Fox News Шона Ханніті, спецпредставник президента США Стівен Віткофф під час візиту до Москви для звільнення заручника Марка Фогеля міг провести понад три години на зустрічі з російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

"За словами телеведучого Fox News Шона Ханніті, Віткофф, забудовник і давній друг Трампа, мав 3,5-годинну зустріч з Путіним під час перебування в Москві для організації звільнення Фогеля", - повідомляє Washington Post.

Водночас Білий дім не надав The Washington Post підтвердження щодо цієї зустрічі. Сам Ханніті також не уточнив, які питання могли обговорюватися під час можливих переговорів між Віткоффом і Путіним.

Яка нова роль Віткоффа

Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу сприяти врегулюванню війни між Росією та Україною, повідомляє The New York Times.

За даними джерел видання, Трамп призначив Віткоффа для виконання певної ролі у мирному процесі. Нью-йоркський мільярдер і давній соратник Трампа таємно вів переговори, проте його перебування в Москві стало відомим завдяки онлайн-трекерам польотів, які зафіксували його прибуття на приватному літаку.

Це була перша відома поїздка високопосадовця США до російської столиці з моменту візиту Вільяма Бернса, тодішнього директора ЦРУ, у листопаді 2021 року, коли він намагався запобігти вторгненню в Україну.

Радник Трампа з національної безпеки Майк Вальц підтвердив, що Віткофф за особистим дорученням президента забрав Марка Фогеля з Росії на своєму літаку в межах обміну. Водночас він не уточнив, чи були звільнені інші особи або які додаткові кроки зробила адміністрація США для досягнення цієї угоди.

Як повідомляє The New York Times, звільнення Марка Фогеля відрізнялося від попередніх обмінів, під час яких росіяни доставляли затриманих до нейтральних країн, таких як Туреччина. Натомість спецпредставник США Стівен Віткофф особисто відвідав Москву, що може свідчити про новий формат переговорів із Росією.

За даними джерел, обізнаних із ситуацією, роль Віткоффа виходила за межі простої місії зі звільнення американця. Вони зазначають, що Дональд Трамп нерідко залучає кількох посередників для досягнення стратегічних цілей. Хоча офіційним спецпредставником з питань України та Росії він призначив генерала у відставці Кіта Келлога, Віткофф також отримав роль у мирному процесі.

"Невідомо, з ким зустрічався пан Віткофф і чи обговорювалися інші питання, в тому числі Україна. Представники Білого дому відмовилися коментувати ці питання. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не відповів на прохання про коментар. Раніше в той же день він заявив журналістам, що у нього немає "ніякої інформації" про прибуття літака пана Віткова. Але угода, яку обговорювали кілька днів, є жестом доброї волі для обох сторін, спрямованим на згладжування шляху до переговорів щодо війни в Україні і потенційного поліпшення відносин між Росією і Сполученими Штатами", - йдеться у матеріалі.

Родина Марка Фогеля у своїй заяві подякувала Дональду Трампу за його звільнення.

"Ми безмежно вдячні, відчуваємо полегшення і приголомшені тим, що після більш ніж трьох років ув'язнення наш батько, чоловік і син Марк Фогель нарешті повертається додому", - йдеться в заяві дружини пана Фогеля, Джейн Фогель, і синів, Ітана і Сема, Ітана і Сема.

Що обговорювали посланець Трампа та росіяни щодо України

За словами джерел NYT, кілька тижнів тому Трамп таємно уповноважив Стівена Віткоффа розширити сферу своєї діяльності за межі Близького Сходу, щоб налагодити переговори з російською стороною. Трамп, який товаришує з Віткоффом ще з 1980-х років, вважає, що той має необхідні навички ведення переговорів і може сприяти завершенню війни в Україні. Водночас структура повноважень у цьому питанні залишається невизначеною.

"За словами людей, поінформованих про ситуацію, перед візитом до Москви пан Віткофф мав прямі переговори з близькими союзниками пана Путіна. За їхніми словами, він також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі. Країни Перської затоки вже давно прагнуть зіграти роль посередників у врегулюванні конфлікту", - вказують журналісти.

Чи відбувалася особиста розмова між Трампом і Путіним, невідомо. Жодна зі сторін не підтверджує такого контакту, а кілька високопоставлених чиновників адміністрації Трампа заявили, що не мають інформації про можливий дзвінок.

Як реагують росіяни

Чутки про приліт Віткоффа прокоментував речник російського диктатора Пєсков.

"Жодної інформації немає. І жодних контактів у нас не планується… Ми говорили, що по лінії різних відомств у нас контакти здійснюються. Вони дійсно інтенсифікувалися, як ми вже говорили, у міру того, як адміністрація також налагоджує свою діяльність у Вашингтоні", – заявив він.

Росавіація також не підтвердила візит спецпредставника президента США, зазначивши, що з Вашингтона до Москви здійснювався разовий санітарний рейс технічного характеру, що є стандартною практикою гуманітарної взаємодії між державами.

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що дипломатичні контакти вимагають конфіденційності, тому візит американського спецпосланця навмисно не розголошували.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що посол США у Москві Лінн Трейсі відвідала МЗС РФ, проте причини цього візиту залишаються невідомими.

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