Путін прийняв важливе рішення щодо війни: Зеленський розкрив деталі

Головна мета російського диктатора Путіна полягає в тому, щоб не допустити збільшення міжнародної допомоги для України, зазначає Зеленський.

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Чому Путін хоче затягнути війну - Зеленський назвав цілі диктатора / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Зеленський:

Путін має спотворене уявлення про ситуацію на фронті

Диктатор РФ вірить у можливість перемоги у війні

Президент Росії Володимир Путін має спотворене уявлення про ситуацію на фронті, оскільки його оточення боїться доносити невигідну інформацію. Через це прийняв для себе рішення, що може й надалі чинити тиск на Україну та виснажувати її, затягуючи війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

"Я думаю, що Путін вірить, що у нього є шанси на перемогу. Я думаю, що навколо нього є люди, і він володіє всією інформацією, але без деталей, тому що ніхто не хоче псувати йому настрій, вони його бояться", - сказав глава держави відео дня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має загальне уявлення про ситуацію, але не до кінця усвідомлює масштаб втрат своєї армії або свідомо не розкриває їх.

За його словами, Путін розуміє, що поточна ситуація дозволяє йому чинити тиск на Україну на полі бою. Тому його головна мета – не допустити зростання міжнародної підтримки України, а навпаки, послабити її, що дасть можливість затягнути війну на тривалий час.

Зеленський наголосив, що президент РФ усвідомлює неможливість повного захоплення України за нинішніх умов, тому намагається залучати на свій бік інші держави, зокрема Північну Корею, водночас приховуючи реальні масштаби втрат серед їхніх військових.

Президент України висловив переконання, що Путін розуміє свої обмеження, тому вдається до ескалації, зокрема через розширення інформаційних маніпуляцій та залучення сторонніх сил до конфлікту.

"Північна Корея — він ескалує, він їх запрошує, але він не ділиться інформацією про те, скільки втрат серед північнокорейських солдатів", — додав глава держави.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий міністр оборони США Піт Гегсет під час засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив, що відновлення кордонів України станом на 1991 рік є нереалістичною метою. Він також висловив переконання, що вступ України до НАТО не сприятиме мирному врегулюванню війни, а Трамп прагне завершити її дипломатичним шляхом.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian зазначив, що Володимиру Путіну подобається історія про Стамбульські домовленості, хоча раніше він так само говорив про Мінські угоди.

Тим часом начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що нічна атака РФ 12 лютого була потужною: із півночі запустили шість ракет, ще одну – на Кривий Ріг із Криму. У Києві пролунало багато вибухів, попри те, що шість ракет було збито.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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