'Є план Б': Зеленський назвав альтернативу членства України в НАТО

Згода президента США Дональда Трампа щодо вступу України до НАТО може змусити Угорщину змінити свою позицію, зазначив Зеленський.

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Зеленський назвав малоймовірним членство України в НАТО / Колаж Главред, фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

США, Німеччина та Угорщина проти вступу України до НАТО

Існує "план Б" у разі відмови Альянсу у інтеграції України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вступ України до НАТО малоймовірний через спротив з боку США, Німеччини та Угорщини. В інтерв'ю The Economist він наголосив, що у разі неможливості приєднання до Альянсу Україні доведеться значно збільшити свою армію, щоб ефективно протистояти Росії.

Також Зеленський висловив думку, що Угорщина могла б змінити свою позицію щодо членства України в НАТО, якби Сполучені Штати підтримали цей процес.

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"Але якщо двері альянсу залишаться зачиненими, то Україна повинна будувати НАТО на своїй території. Посилення української армії має подвоїтись, щоб стати на рівень з російською армією", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Трамп може надати Україні гарантії безпеки без узгодження з Росією, а Європа — профінансувати цей процес, зокрема постачання ракет дальньої дії та систем ППО Patriot.

"Це і є план Б" — сказав Зеленський.

Він також наголосив, що самі лише переговори не здатні зупинити війну без гарантій безпеки, оскільки "Путін не прагне миру".

Президент пояснив, що США не можуть мати власного плану завершення війни Росії проти України, оскільки це має бути спільна робота Києва та його союзників. Водночас він припустив, що адміністрація Трампа вже має певні напрацювання щодо припинення війни.

Які країни і коли стали членами НАТО / Інфографіка: Главред

Вступ України до НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголошує на прагненні України приєднатися до НАТО, проте наразі США не готові підтримати цей крок. Про це розповів керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Тим часом речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Росія не має права впливати на рішення щодо майбутнього членства України в Альянсі, відповідаючи на чергову вимогу Кремля заблокувати цей процес.

Зеленський також зазначив, що одразу кілька країн НАТО виступають проти вступу України. Серед них — США, Угорщина, Словаччина та Німеччина.

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Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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