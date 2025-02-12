Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

Дональд Трамп заявив про можливість "початку відносин", які покладуть край війні в Україні.

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Дональд Трамп говорить про те, що хоче завершити війну / колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

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У США бачать напрямок щодо припинення війни в Україні

Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні, коментуючи видачу Росією американського вчителя Марка Фогеля, який раніше був засуджений у РФ.

"Росія обійшлася з нами дуже добре. Власне, я сподіваюся, що це початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну (в Україні, - ред.)", - цитує Трампа Le Monde.

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Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц у Х написав про те, що Віткофф залишає російський повітряний простір разом із Марком Фогелом, американцем, якого затримала Росія.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі до припинення жорстокої і жахливої війни в Україні", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною. Президент США дозволив Стівену Віткоффу встановити контакти з Москвою, хоча офіційно той займається питаннями Близького Сходу.

Нагадаємо, Трамп відправив міністра фінансів в Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні і планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.

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