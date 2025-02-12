Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

Головне:
- У США бачать напрямок щодо припинення війни в Україні
- Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні, коментуючи видачу Росією американського вчителя Марка Фогеля, який раніше був засуджений у РФ.
"Росія обійшлася з нами дуже добре. Власне, я сподіваюся, що це початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну (в Україні, - ред.)", - цитує Трампа Le Monde.
Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц у Х написав про те, що Віткофф залишає російський повітряний простір разом із Марком Фогелом, американцем, якого затримала Росія.
"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі до припинення жорстокої і жахливої війни в Україні", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною. Президент США дозволив Стівену Віткоффу встановити контакти з Москвою, хоча офіційно той займається питаннями Близького Сходу.
Нагадаємо, Трамп відправив міністра фінансів в Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.
Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні і планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.
Читайте також:
- Адміністрація Трампа зупинила мирний план щодо України: The Telegraph називає причину
- Трамп анонсував розмову із Зеленським і важливу зустріч в Україні
- Трамп здатний провчити Путіна, РФ може нарватися на подвійний удар - Тука
Що таке видання Le Monde?
Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред