Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

Олексій Тесля
12 лютого 2025, 01:13
46
Дональд Трамп заявив про можливість "початку відносин", які покладуть край війні в Україні.
Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни
Дональд Трамп говорить про те, що хоче завершити війну / колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У США бачать напрямок щодо припинення війни в Україні
  • Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про перспективи завершення війни в Україні, коментуючи видачу Росією американського вчителя Марка Фогеля, який раніше був засуджений у РФ.

"Росія обійшлася з нами дуже добре. Власне, я сподіваюся, що це початок відносин, у рамках яких ми зможемо закінчити цю війну (в Україні, - ред.)", - цитує Трампа Le Monde.

відео дня

Радник Трампа з національної безпеки Майк Волтц у Х написав про те, що Віткофф залишає російський повітряний простір разом із Марком Фогелом, американцем, якого затримала Росія.

"Президент Трамп, Стів Віткофф і радники президента домовилися про обмін, який слугує проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямі до припинення жорстокої і жахливої війни в Україні", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною. Президент США дозволив Стівену Віткоффу встановити контакти з Москвою, хоча офіційно той займається питаннями Близького Сходу.

Нагадаємо, Трамп відправив міністра фінансів в Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні і планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.

Читайте також:

Що таке видання Le Monde?

Le Monde Французька щоденна Вечірня газета головним редактором є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

01:13Світ
Мільйон за контракт із ЗСУ: у Міноборони розкрили нові деталі для добровольців

Мільйон за контракт із ЗСУ: у Міноборони розкрили нові деталі для добровольців

23:49Україна
Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною, він уже був в РФ - NYT

Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною, він уже був в РФ - NYT

22:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

Останні новини

02:02

"У Москві та Пекіні аплодують стоячи": Тука про "безголовий наскок" Трампа

02:00

Тарас Цимбалюк різко скинув вагу і показав, який тепер вигляд має

01:30

Після семи років разом і народження двох дітей: зірка Володаря перснів одружився

01:13

Трамп розповів про контакти з РФ і зробив важливу заяву щодо завершення війни

00:27

Євробачення-2025: конкурсну пісню для учасниці від Ірландії написала росіянкаВідео

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в УкраїніВ Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні
11 лютого, вівторок
23:53

Заощадити можна понад 8 000 грн на рік: механік назвав секретну кнопку у авто

23:49

Мільйон за контракт із ЗСУ: у Міноборони розкрили нові деталі для добровольців

22:56

Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною, він уже був в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалістично": Тука розніс пропозиції команди Трампа щодо УкраїниВідео

Реклама
22:41

"Вона пропагує": зрадниці Лоліті пред'явили звинувачення в РФ

22:02

Контракт для 18-24-річних та перегори з Трампом: головні новини України (дайджест)

22:00

"У машині він починає": Анна Саліванчук повідомила про домагання

21:59

Атака десятками ракет і БПЛА: Зеленський назвав цілі масованого удару РФ

21:44

Більшість не знає: чому не варто використовувати литі диски на авто взимку

21:34

Що треба робити, щоб банани не чорніли: експерти поділились лайфхаком

21:24

Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим: названо дату прем'єри нового сезонуВідео

21:23

Що означає носити червону нитку на зап'ясті: чим небезпечна така прикраса

21:21

У шоці: принц Гаррі серйозно налякав Меган МарклВідео

21:20

Без роботи – без допомоги: у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки

21:06

Сяятимуть, як новісінькі: як відбілити кросівки в домашніх умовах

Реклама
20:55

Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

20:48

Шеф-кухар розкрив рецепт дивовижного рибного пирога: неймовірно ніжний смак

20:45

У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

20:41

В Україні готують зміни до процедури ВЛК: що передбачається

20:39

В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

20:27

Суддя МастерШеф Мартиновська розійшлася з бойфрендом

20:22

Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

20:19

Стає слизьким і занадто твердим: де в жодному разі не можна зберігати сир

19:52

З валентинками, але без квітів: як святкували День святого Валентина в СРСР

19:47

"Війна скоро буде закінчена": Трамп відправив міністра фінансів в Україну

19:45

Україна "перепродує зброю США": у МЗС жорстко відповіли на домисли Карлсона

19:18

Відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені - NYT

19:14

"Ми готові, я готовий": зустріч Зеленського і Трампа може відбутись у Вашингтоні

19:14

Які знаки зодіаку розійдуться прямісінько перед Днем святого Валентина

19:00

Фронт може посипатися влітку: чому Росія "посилила" свою армію віслюкамиПогляд

18:43

Що скаже Ірина: Мурат Налчаджиоглу повернувся в життя другої колишньої дружини

18:42

Ліміти на 12 лютого: кого і коли "зачепить" обмеження постачання електроенергії

18:34

Трагічна авіакатастрофа: в аеропорту розбився літак відомого музиканта

18:21

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

18:17

Жінка роками веде подвійне життя: як вона обдурила чоловіка і детектива

Реклама
18:07

Силікон і діаманти в зубах: жінка зробила 500 процедур за 250 000 доларів

17:35

Гора смачнючих котлет за 50 грн: рецепт просто неймовірний

17:23

"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

17:20

"Ми маємо моральне право": Фіцо погрожує залишити Україну без газу

17:10

"А нащо нам брехати?": Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа у Дудя

17:04

Пес приніс дивну істоту: всі вважали її кротом, поки тварина не підросла

16:58

РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось

16:50

Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

16:41

У Європі бояться, що РФ і США домовляться між собою без українців - FT

16:25

Чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу: в Верховній Раді відповіли

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти