Лавров заявив про незмінність цілей Кремля та звинуватив Європу у зриві домовленостей в Анкориджі.

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Що заявив Лавров про переговори щодо завершення війни / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, скріншот з відео

Ключові тези:

Лавров заявив, що Москва не змінюватиме цілей у війні

Розміщення військ Європи в Україні РФ вважатиме вступом у війну

Переговори у форматі США - Росія - Україна продовжаться

Країна-агресорка Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України, а появу європейських військових контингентів на українській території Москва розцінюватиме як прямий вступ Європи у конфлікт. Водночас Кремль заявив про продовження переговорів із США та Україною і підготовку зустрічі лідерів Росії, США та Китаю. Про це сказав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на пресконференції в Манілі за підсумками Східноазіатського саміту, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна

Москва підтвердила підготовку тристороннього контакту за участю диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. За словами Лаврова, порядок денний уже сформований, хоча лідери зможуть обговорити й інші питання.

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"Не буду коментувати, що кажуть інші учасники щодо змістовної частини запланованого заходу. Але приблизно зрозуміло, про що говоритимуть лідери", - сказав Лавров.

Глава російського МЗС також припустив, що зацікавленість учасників може стати підставою для повторної зустрічі у такому форматі. Він зазначив, що організувати ще один контакт трьох лідерів не буде складно, якщо вони побачать у ньому користь.

Що Лавров заявив про переговори щодо України

Російський міністр запевнив, що переговорний процес за участю Росії, США та України продовжиться. Водночас він закликав утриматися від заяв, які, за його словами, можуть ускладнити подальші контакти.

Окремо Лавров висловився щодо можливої участі європейських держав у врегулюванні. Він визнав, що згодом залучення Європи до цього процесу буде необхідним, однак звинуватив європейські країни у прагненні створити систему безпеки без Росії.

"Так, напевно, мають рацію ті, хто каже, що зрештою це все-таки один регіон і доведеться якимось чином залучати європейців", - зазначив Лавров.

Лавров пригрозив Європі через можливе введення військ в Україну

Особливу увагу глава російського МЗС приділив можливому розміщенню європейських військових контингентів в Україні. Москва вважає такий сценарій неприйнятним і заздалегідь попереджає про свою реакцію.

"Їх тисячі разів попереджали, починаючи з президента, і ваш покірний слуга, і інші офіційні особи говорили: будь-яке розміщення стабілізаційних сил означатиме вже пряме незаперечне вступ Європи у війну", - цинічно сказав Лавров.

Він також заявив, що європейські країни нібито прагнуть використати можливе перемир'я для введення в Україну стабілізаційних сил.

Щодо участі президента Франції Еммануеля Макрона в майбутніх переговорах міністр повідомив, що Москва не отримувала офіційних пропозицій. При цьому він згадав про Мінські домовленості та заявив, що французький лідер уже мав можливість продемонструвати свої переговорні здібності.

Москва не збирається змінювати цілі у війні

Лавров окремо наголосив, що тактичні зміни в діях Росії не означатимуть перегляду стратегічних завдань Кремля. Він стверджує, що Москва нібито послідовно дотримується раніше озвучених позицій.

"Смію вас запевнити: можуть бути й будуть, і неодноразово, тактичні ходи, але наші цілі озвучені. І на відміну від наших партнерів ми ніколи ці цілі не змінювали", - сказав він.

Також глава російського МЗС повторив тезу Кремля про те, що війна нібито ведеться не за території, а за людей, які, за його словами, були позбавлені базових прав.

Окремо Лавров звинуватив європейські країни у зриві домовленостей, досягнутих під час переговорів в Анкориджі.

"Ми вже були на стадії домовленості, остаточної домовленості в Анкориджі, яку відкинули європейці, а потім гордо заявили, що ми поховали Анкоридж", - заявив глава МЗС РФ.

Лавров зажадав скасувати обмеження прав російськомовних українців

Глава МЗС РФ Сергій Лавров також висунув зухвалу вимогу щодо прав російськомовних мешканців України. Він заявив, що це питання не повинно ставати предметом переговорного торгу, а відповідні обмеження, на думку Москви, потрібно скасувати без жодних поступок.

"Чому вимоги Статуту ООН до всіх без винятку країн хочуть зробити предметом торгу? Це все треба скасувати негайно й без жодних взаємних поступок. Це просто обов’язок будь-якої країни, яка є членом ООН", - заявив Лавров.

Яку умову висунули в МЗС Росії

Крім того, заступник Лаврова Сергій Рябков заявив, що протилежна сторона нібито "має демонструвати готовність до компромісів". Позицію Москви він назвав "логічною і зрозумілою".

"Ми досягнемо своїх цілей або політичними, або військовими методами", - пригрозив Рябков.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Чи готова Росія до компромісу на переговорах

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що Москва не поспішає поступатися.

"Російська Федерація не демонструє готовності до компромісних умов припинення вогню", - наголосив експерт.

Пояснюючи логіку Кремля, політолог підкреслив, що за нинішніх обставин Росія не розглядає повного завершення війни.

"Москва за нинішніх умов не бачить для себе можливості повністю завершити війну", - пояснив Чаленко.

Водночас погрози Лаврова на адресу Європи мають і зворотний бік. Доктор політичних наук Максим Розумний в інтерв'ю Главреду пояснював, що війна в Україні певною мірою стримує Росію від нападу на європейські країни.

"Вони розуміють, що Росія навряд чи буде воювати на два фронти. І поки триває війна в Україні, для них загроза такої повномасштабної війни є меншою, ніж, наприклад, у разі завершення активних бойових дій в Україні", - зазначив професор.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, 16 листопада Україна, США та європейські партнери провели черговий раунд консультацій щодо завершення війни. До них уперше в повному складі долучилися представники європейських країн та організацій. Американську сторону онлайн представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Водночас у Кремлі поки не погодилися на участь Європи в наступному раунді переговорів. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва чекає від європейців "чіткого сигналу". Дату нових переговорів поки що не визначено.

Напередодні зустрічі Путіна з посланцями Трампа в Росії вже атакували Європу. Рябков тоді заявив, що завдання США - "напоумлювати підопічних у Європі". Голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко назвала роль європейців на переговорах "принизливою".

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