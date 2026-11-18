Борис Пісторіус прокоментував критику з боку заступника державного секретаря США Елбріджа Колбі.

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Борис Пісторіус зробив важливу заяву / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com, УНІАН

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У Німеччині відповіли на слова заступника державного секретаря США

Пісторіус запропонував звернути увагу на тероризм з боку РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що критикувати удари вглиб території Росії з метою знищення стратегічних військових об’єктів – безглуздо.

Він прокоментував критику з боку заступника державного секретаря США Елбріджа Колбі на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО, яка відбулася після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Чесно кажучи, критикувати удари по території Росії, спрямовані на знищення стратегічних військових об’єктів або об’єктів військового призначення, – це, на мій погляд, просто безглуздо. Замість такої критики нам слід говорити про терористичні удари, які Росія завдає щодня і щоночі по цивільній інфраструктурі України – енергетиці, системам водопостачання та опалення", – сказав Пісторіус.

Він наголосив, що це – "справжній тероризм". "Саме про це слід говорити, а також про законні та правомірні удари по військових цілях на території Росії", – підкреслив міністр оборони Німеччини.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте був обережним у своїх коментарях. "Не вдаючись у всі подробиці, ми в НАТО одностайні в тому, що для України, безумовно, важливо зробити все можливе для захисту від російських атак. Ми знаємо, що Росія здебільшого завдає ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України. Крім того, Україні необхідно відтіснити російських загарбників, і тут, уздовж лінії фронту, Україна досягає реальних успіхів", – сказав Рютте.

Він також зазначив, що для того, щоб "вивести з ладу російську військову машину, цю військову машину необхідно зупинити". "Ми всі згодні, що це важливо й необхідно, так само як важливо й надалі підтримувати Україну", – додав генсек НАТО.

/ Інфографіка: Главред

Удари по російських НПЗ посилюють проблеми із забезпеченням паливом

Наслідки атак на російські нафтопереробні заводи поступово позначаються на внутрішньому ринку нафтопродуктів. За словами експерта з міжнародної енергетики Михайла Гончара, перебої з постачанням стали результатом систематичного тиску на галузь з початку 2026 року.

Поки що уникнути серйозного дефіциту Росії допомагають запаси великих нафтових компаній, що дозволяють підтримувати оптові поставки навіть у разі пошкодження окремих НПЗ. Однак подальші атаки можуть погіршити ситуацію, особливо в південних регіонах країни, де важливу роль у забезпеченні паливом відіграє Волгоградський НПЗ.

Раніше "Главред" повідомляв, що в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів на тлі масованої атаки безпілотників. Про проліт БПЛА та роботу російської ППО повідомляли місцеві жителі та моніторингові канали.

Нагадаємо, серія вибухів прогриміла в російському Нижньокамську в Татарстані - місцеві жителі фіксували проліт хвилі безпілотників та активну роботу протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, Сили оборони України атакували Волгоград крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Зафіксовано влучання ракет у російське підприємство "Волгоградпромпроект", внаслідок чого виникла пожежа.

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