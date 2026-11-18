Оперативний штаб регіону підтвердив пожежі на двох підприємствах та чотирьох поранених, але не назвав уражені об’єкти.

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Два російські НПЗ зазнали атаки дронів / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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Вночі 18 листопада дрони масово атакували Краснодарський край

Уламки дронів спричинили пожежі на двох підприємствах

Під ударом, ймовірно, опинилися Афіпський та Ільський НПЗ

У ніч на 18 листопада дрони атакували Сіверський район Краснодарського краю. Через падіння уламків спалахнули пожежі на двох підприємствах. Також фрагменти БПЛА виявили за дев'ятьма адресами: на вулицях і у дворах приватних будинків. У кількох будівлях вибиті вікна, ще в одному будинку пошкоджено дах, повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Назви підприємств регіональна влада не уточнила. Разом з тим, за даними Astra, під ударом, ймовірно, опинилися Афіпський та Ільський нафтопереробні заводи. Обидва розташовані саме в Сіверському районі.

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Як повідомляють місцеві мешканці, атака розпочалася близько 04:40 і тривала навіть після світанку: вибухи лунали одночасно з роботою ППО.

"У підсумку горять два заводи: Афіпський та Ільський, найімовірніше", - повідомив один із читачів Astra.

Ще одне джерело видання розповіло, що з Краснодара видно спалахи та чути вибухи в районі НПЗ. Мешканці селища Афіпський, розташованого за 16 км від Краснодара, повідомили про постраждалих та влучання на вулиці Пушкіна.

Оперативний штаб Краснодарського краю попереджав про загрозу атаки безпілотників ще після 02:00. За даними OSINT-каналів, перші вибухи в регіоні пролунали ще після півночі.

Вранці міська влада не скасувала сигнал небезпеки та рекомендувала батькам не відпускати дітей на вулицю.

Міноборони РФ повідомляє, що протягом ночі 18 листопада сили ППО перехопили та знищили 184 безпілотні літальні апарати літакового типу над територіями Бєлгородської, Ростовської областей, Краснодарського краю, Республіки Крим та над акваторією Азовського моря.

Афіпський та Ільський НПЗ - що про них відомо

Афіпський НПЗ - одне з ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії. 6 листопада НПЗ також зазнав атаки.

Після удару в ніч на 25 серпня на заводі загорілася установка спільного перероблення газу та газового конденсату.

Раніше підприємство атакували 14 липня, 11 червня, 14 березня та 20 січня 2026 року, а також 14 грудня 2025 року.

Проектна потужність Афіпського НПЗ становить близько 6,25 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне паливо та мазут і вважається важливою ланкою постачання палива для російської армії.

Ільський НПЗ здатний переробляти до 6,6 млн тонн нафти на рік і виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, гас та інші нафтопродукти.

​НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - новини

Як писав Главред, Сили оборони в ніч на 17 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Він розташований приблизно за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Після влучання на території підприємства пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

У ніч на 16 листопада українські військові завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили установки первинної переробки нафти та комплекс з виробництва автомобільних бензинів.

У ніч на 13 листопада безпілотники масово атакували Волгоград та область країни-агресора Росії - на Волгоградському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Після атаки місцеві жителі почали скаржитися на черги на автозаправках. Завод входить до числа найбільших НПЗ Росії.

Чи зможе Росія відновити НПЗ після повторних ударів: думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначав, що повторні удари роблять відновлення російських НПЗ недоцільним, а паливну проблему Росія не розв‘яже навіть у разі припинення війни.

"Наприклад, зараз завдаються повторні удари по російських НПЗ, і ремонтувати їх уже ніхто не буде. І навіть якщо зараз Росія припинить війну, проблему з паливом вона не вирішить. Потрібно не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", - підкреслив експерт.

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