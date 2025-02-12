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"Європа буде окупована": Зеленський виступив із тривожною заявою

Юрій Берендій
12 лютого 2025, 17:14
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Європа не зможе протистояти повномасштабній російській агресії через надто малу чисельність збройних сил, вважає Зеленський.
'Європа буде окупована': Зеленський виступив із тривожною заявою
Зеленський виступив із тривожною заявою щодо здатності Європи захищатись / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада

Про що сказав Зеленський:

  • Росія має 220 бойових бригад, щоб окупувати Україну Путіну потрібно щонайменше 330
  • Європа має лише 80 бойових бригад і не зможе протистояти РФ

Якщо російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вирішить розпочати наступ на Європу, він зможе її окупувати, оскільки європейські країни не мають достатньо військових сил для стримування РФ. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Economist.

За його словами, Росія наразі має близько 220 бойових бригад, тоді як в України – 110, а в Європі – лише 80.

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"Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він поступово з'їсть нас, тому що ми вдвічі менші", - наголосив Зеленський.

Він наголосив, що для успішного захоплення території атакуючій стороні потрібно мати втричі більше сил, тобто для окупації України Путіну знадобилося б щонайменше 330 бригад.

Зеленський підкреслив, що у Європі лише 80 бойових бригад, і якщо завтра Путін вирішить розпочати вторгнення, то Європа не зможе йому протистояти. Він наголосив, що Україна не лише захищає власну територію, а й стримує мільйон російських військових.

"Ми стримуємо 1 мільйон військ РФ, просто борючись із ними. Якщо завтра Путін скаже: "Я до вас більше не піду, я пішов у Європу". Що буде робити Європа?" - звернув увагу президент.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський спростував заяви про те, що навесні 2022 року тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це він повідомив в інтерв’ю Guardian.

За словами Зеленського, нова адміністрація президента США підтримує контакти з російською стороною, проте малоймовірно, що Дональд Трамп безпосередньо спілкується з Володимиром Путіним. Таку думку він висловив в інтерв'ю The Economist.

Тим часом Москва заявляє про готовність до переговорів щодо припинення вогню в Україні, однак це, ймовірно, є лише тактичним кроком для тимчасового перепочинку. Президент РФ Володимир Путін не відмовився від своїх імперських амбіцій, і його стратегічні цілі залишаються незмінними, зазначив генеральний директор Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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