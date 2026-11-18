Вчені виявили схожість нинішнього процесу з одним із найпотужніших явищ Ель-Ніньо в історії.

https://glavred.net/nauka/ugroza-klimaticheskoy-katastrofy-v-nasa-predupredili-o-supermoshchnom-el-nino-10813097.html Посилання скопійоване

Вчені зробили важливе відкриття щодо течій в океані / Колаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Ви дізнаєтеся:

Зафіксовано формування одного з найінтенсивніших явищ Ель-Ніньо

Приводом для занепокоєння вчених стали супутникові дані

У Тихому океані вчені зафіксували формування одного з найінтенсивніших явищ Ель-Ніньо за останні десятиліття.

За оцінками дослідників НАСА, його масштаби можуть виявитися порівнянними з рекордною подією 1997–1998 років, яка супроводжувалася посухами, руйнівними пожежами та масштабними повенями в різних частинах планети, пише Science Daily.

відео дня

Приводом для занепокоєння стали супутникові дані за жовтень 2026 року. Вони зафіксували помітне підвищення рівня води в центральній і східній частинах екваторіального Тихого океану. Подібна картина спостерігалася й восени 1997 року.

Ель-Ніньо виникає через зміни температури океанічних вод та ослаблення пасатів, які зазвичай переміщують теплу воду на захід. Коли вітри втрачають силу, нагріті маси поширюються у східному напрямку, порушуючи звичну циркуляцію атмосфери. У результаті змінюються погодні умови на значній частині Землі.

Порівнюючи супутникові спостереження за останні 35 років, вчені виявили схожість нинішнього процесу з одним із найсильніших Ель-Ніньо в історії. Однак фахівці наголошують, що однакова інтенсивність не гарантує однакових наслідків.

Так, під час подій 1997–1998 років сильні опади спричинили повені в Каліфорнії, тоді як в інших регіонах спостерігалися посухи та масштабні пожежі. Ель-Ніньо 2015–2016 років, незважаючи на свою силу, розподілило екстремальні погодні явища інакше.

Згідно з прогнозом американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), ймовірність сильного або дуже сильного Ель-Ніньо на початку 2027 року становила 83%.

Дослідники попереджають, що майбутня зима може супроводжуватися серйозними кліматичними відхиленнями. При цьому заздалегідь визначити території, які постраждають найбільше, поки що неможливо. Остаточний характер погодних наслідків залежатиме від подальшої взаємодії океану та атмосфери.

Загроза для Землі: відкриття вчених

Фахівці виявили над Антарктидою одне з найзначніших скорочень концентрації озону за останні десять років. Про це пише Daily Mail, посилаючись на дані супутникового моніторингу НАСА та Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Нагадаємо, "Главред" писав, що вчені з Університету Джонса Гопкінса та Інституту астрофізики імені Лейбніца заявили, що наблизилися до розгадки однієї з найбільших загадок Всесвіту - вони, можливо, знайшли сліди темної матерії, які так довго шукали.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред