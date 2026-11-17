Ексканцлер Німеччини пригадав запитання, яке поставив диктатору РФ наприкінці чотиригодинних переговорів у лютому 2022 року.

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Шольц поставив Путіну пряме запитання про напад на Україну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента Уркаїни, скріншот з YouTube

Ключові факти:

Розмова в Москві відбулася 15 лютого 2022 року

Путін не відповів на пряме запитання про напад

Через дев'ять днів Росія почала велике вторгнення

Колишній канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, що наприкінці чотиригодинних переговорів у Москві 15 лютого 2022 року прямо запитав Володимира Путіна, чи готується напад на Україну. Диктатор країни-агресорки РФ на це запитання не відповів, а через дев'ять днів російська армія почала повномасштабне вторгнення. Про це пише BILD.

Тоді Шольц прилетів до Москви, щоб дипломатичним шляхом запобігти російському нападу на Україну. Наприкінці розмови він поставив Путіну образне запитання про можливе вторгнення.

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"Якщо я зараз сяду в літак і подивлюся в ілюмінатор, чи побачу я російські бойові літаки, які злітають у напрямку України?", - пригадав Шольц.

За словами ексканцлера, господар Кремля не дав жодної відповіді - ні ствердної, ні заперечної.

"Він не відповів. Він не сказав "ні", - розповів Шольц.

Відсутність відповіді насторожила тодішнього канцлера, хоча частина німецької делегації, за даними BILD, залишилася задоволеною результатами зустрічі. Німецькі журналісти зауважують, що запитання було радше символічним, адже бойові літаки не злітають із цивільних аеропортів.



Ексканцлер не має сумнівів, що вторгнення було свідомим рішенням Кремля, а не реакцією на дії Заходу. Як пише BILD, Шольц переконаний, що Путін у такий спосіб прагне відновити Російську імперію і досі не відмовився від цієї мети.

Чому Путін видає агресію за оборону

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв'ю Главреду зазначив, що Кремль системно перекладає відповідальність за власні напади на інших.

"Він каже: "На нас напали", хоча всі знають, що насправді це він напав. Але в тому наративі, який він доносить росіянам і всьому світу, все навпаки", - наголосив експерт.

Говорячи про можливі сценарії Кремля щодо країн Балтії, Горбач звернув увагу на знайому логіку Путіна.

"Путін навіть не шукає приводу. Як я вже сказав, він просто звинувачує інших у тому, що вони хочуть на нього напасти, а тому він нібито змушений нападати першим", - пояснив Горбач.

Водночас аналітик вважає, що ризик нових воєнних авантюр Росії зараз зріс.

"За великим рахунком нічого нового немає. Новизна лише те, що зараз імовірність того, що Путін може наважитися на таку операцію, значно вища, ніж раніше", - підсумував експерт.

Шольц і Путін - новини за темою

Як повідомляв Главред, 15 листопада 2024 року Шольц мав розмову з Путіним. За даними Reuters, лідери розмовляли телефоном протягом однієї години. Востаннє вони спілкувалися безпосередньо в грудні 2022 року.

Згодом Шольц розкрив подробиці цієї розмови в ефірі ZDF. За його словами, телефонна розмова не була приємною, бо Путін наполягав на досягненні своїх військових цілей в Україні. Канцлер також закликав диктатора РФ вивести війська з української території.

Наприкінці грудня 2024 року Шольц оцінив результати війни для Кремля. Він заявив, що Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах, адже не зміг підкорити країну, зупинити її євроінтеграцію та послабити НАТО. Натомість Альянс розширився за рахунок Швеції та Фінляндії.

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