Росія запустила по Києву балістику та дрони: Зеленський відреагував на жорстокий удар РФ

Після російської атаки стало відомо про пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення та цивільну інфраструктуру.

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Зеленський відреагував на цинічну атаку РФ / колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічну російську атаку по Києву, яка відбулась вночі 12 лютого.

"Цієї ночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами. Пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. На місцях працюють усі наші служби - допомагають людям, ліквідовують наслідки цього терору. На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину в Києві. Ще четверо постраждали, серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким", - заявив президент.

Він наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не готується до миру, але він продовжує вбивати українців і руйнувати міста.

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"Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор. Саме зараз нам потрібна єдність і підтримка всіх наших партнерів у боротьбі заради справедливого завершення цієї війни", - додав Зеленський.

Ракетна атака 12 лютого

У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що у ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами Іскандер-М, зенітними керованими С-400 по Києву та Кривому Рогу.

"Також ворог атакував 123-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами-імітаторами інших типів. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - зазначили у ЗСУ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття шести балістичних ракет Іскандер-М та 71-го ударного БпЛА типу Shahed.

Скільки російських ракет збили ЗСУ / фото: t.me/kpszsu

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що 12 лютого РФ вдарила ракетами по Києву - у столиці спалахнули пожежі, загинула людина. Стало відомо, що у трьох районах міста є руйнування - в Оболонському, Святошинському та Голосіївському. Загинула одна людина, ще одна - постраждала.

Напередодні, 11 лютого, РФ вдарила ракетами по Полтавщині. Унаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району. У Нафтогазі повідомили, що внаслідок ракетного удару пошкодження отримали виробничі потужності Групи Нафтогаз у Полтавській області.

Також відомо, що РФ вночі запустила по Україні 124 дрони і 19 ракет. У ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований повітряний удар по Україні. Унаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

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