Металева конструкція переправи впала у воду, і російським військам доведеться більше покладатися на сухопутні маршрути до Криму.

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Великі судна не зможуть пропливати Керченською протокою / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Проліт Кримського мосту обвалився у воду після удару 17 листопада

Уламки можуть перекрити прохід суден через Керченську протоку

Росії доведеться більше постачати Крим трасами М-14 та М-18

Обвал прольоту Кримського мосту після українського удару в ніч на 17 листопада може завдати удару не тільки по самій переправі, а й по судноплавству. Великі торгові та військові судна країни-агресора ризикують втратити прохід через Керченську протоку.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 листопада.

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Опубліковані 17 листопада знімки з геолокацією показують зруйнований проліт автомобільної частини мосту та пошкодження залізничної. Металева конструкція впала прямо у воду, що, за даними аналітиків, може ускладнити судноплавство в цьому районі.

Місцевий кримський Telegram-канал стверджує, що уламки заблокували єдиний глибоководний прохід у протоці і великі судна більше не зможуть ним користуватися. Аналітики ISW при цьому говорять лише про можливі складнощі для судноплавства.

Що зміниться для російської логістики

За оцінкою ISW, руйнування мосту може змусити окупаційні війська більше покладатися на сухопутні маршрути між Кримом та іншими захопленими територіями України. Це ускладнить постачання російського угруповання на півдні.

Міст - один із двох ключових військово-логістичних маршрутів, якими РФ забезпечує свої війська на цьому напрямку. Другий пролягає трасою М-14 Ростов - Крим через окуповані частини Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Переправа також була важливою для доставки на півострів продовольства, товарів та пального з Краснодарського краю. Після попередніх українських ударів росіяни вже скоротили перевезення, а з 1 листопада рух важких вантажівок по мосту заборонили.

Аналітики вважають, що пошкодження мосту ще більше послабить один із ключових маршрутів постачання російських військ у Криму. Тому росіянам доведеться активніше використовувати траси М-14 та М-18, яка з’єднує Харків з окупованою Ялтою.

Україна атакувала Кримський міст дві ночі поспіль - 16 і 17 листопада. Після першого удару арка автомобільної частини нахилилася, а після другого обвалилася у воду разом із прольотом. За словами президента Володимира Зеленського, по автомобільній частині наносили удари дронами-ракетами "Паляниця", а по залізничній - ракетами "Нептун", дронами "Рута" та FP-5 "Фламінго".

Інфографіка: Главред

Чи перекрито Керченську протоку після обвалення мосту?

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що уламки автомобільної частини мосту вже перекрили судноплавство.

"Це ще одна з причин, які дозволяють стверджувати, що ми зірвали джек-пот: автомобільна частина мосту обвалилася і перекрила Керченську протоку", - підкреслив експерт.

За його словами, перш ніж думати про відновлення переправи, окупантам доведеться розчистити акваторію.

"Окупантам доведеться спочатку підняти з дна всі уламки мосту, навіть дрібні. Адже зруйновані конструкції перекрили судноплавство", - пояснив Жданов.

Говорячи про масштаби руйнувань, експерт нагадав, що у воду обвалилася несуча основа найдовшого прольоту.

"Центральна арка мосту, тобто двоаркова металева ферма, яка стояла зверху, була несучою основою мостового прольоту довжиною 270 метрів. І тепер ця махина просто впала у воду", - додав військовий експерт.

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі ЗН.UA звернув увагу на те, що протока мілководна - її глибина становить усього 3–5 метрів, тому будь-який затор у судноплавному каналі негативно позначається на всьому вантажопотоці.

"Перекриття судноплавства через Керчсько-Єнікальський канал створило довгостроковий затор", - зазначив Гончар.

Аналітик також сумнівається, що Росія зможе швидко перенаправити вантажі: за його оцінкою, російська залізниця "не витримає" перекидання навіть частини цих вантажів до інших портів.

Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, український удар по Кримському мосту продемонстрував нездатність Росії захистити стратегічні об’єкти. У ISW зазначили, що вибір маршрутів постачання на півострів у Кремля вкрай обмежений. Удару передували атаки на півдні РФ та в акваторіях Чорного й Азовського морів.

Міністр оборони України Євген Хмара прокоментував атаку на переправу на зустрічі у форматі Рамштайн у Брюсселі. За його словами, Україна лише починає і у 2027 році втричі збільшить виробництво дронів Deep Strike. Міністр також заявив, що на кожен удар РФ Україна відповідатиме удвічі та втричі сильніше.

Президент Володимир Зеленський назвав удар по мосту сьомим етапом спільної операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Глава держави пообіцяв інші операції у відповідь на російську агресію. За його словами, цей міст окупанти побудували зі своєї території до Криму.

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