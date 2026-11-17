Перебої зачепили iCloud, App Store, Apple Music і вхід в обліковий запис, а компанія досі не назвала причину.

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Київстар, жінка з телефоном / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

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Які сервіси Apple дали збій 17 листопада

Що відбувається з Apple Pay

Чи пов'язаний збій із кібератакою

Увечері 17 листопада власники iPhone та інших пристроїв Apple масово поскаржилися на перебої в роботі App Store, iCloud та Apple Pay. Кількість скарг на платіжний сервіс лише за кілька хвилин сягнула приблизно 2 тис.Про це повідомляє Tom's Guide з посиланням на дані сервісу Downdetector.

За даними видання, проблеми почалися близько 19:45 за київським часом.

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Автор лайвблогу видання Скотт Янкер припустив, що збій не має глобального характеру. За його словами, кількість скарг на різні сервіси суттєво відрізняється, а в ЄС, схоже, усе працює.

"Судячи з повідомлень, я думаю, що це може бути проблема окремих серверів", - написав журналіст.

Які сервіси Apple не працюють

Окрім App Store, iCloud та Apple Pay, користувачі повідомляли про проблеми з Apple Music, службою підтримки Apple Support, Apple Card, Apple Business Manager та входом через обліковий запис Apple.

На офіційній сторінці статусу Apple збої з'являлися поступово впродовж вечора (час київський):

близько 19:53 - вхід в iCloud: сервіс "може працювати повільно або бути недоступним";

близько 20:20 - App Store, Apple Music та AppleCare on Device;

близько 21:01 - Apple Business, Apple School Manager і Schoolwork.

На сторінці статусу для розробників також позначили проблеми з App Store Connect, Xcode Cloud, поштою iCloud Mail та вебверсією iCloud. Як зазначає TechCrunch, збій входу в iCloud зачепив усіх користувачів.

Чи відновили роботу Apple Pay

Водночас Apple Pay на сторінці статусу компанія позначала як доступний. За даними Tom's Guide, кількість скарг на платіжний сервіс і Apple Card згодом різко зменшилася, а покупки в застосунках (In-App Purchases) позначили як відновлені.

Станом на 21:33 за київським часом частина сервісів, зокрема iCloud та App Store Connect, залишалася у статусі збою. Офіційної заяви про причини перебоїв і терміни відновлення Apple не оприлюднила.

Чи є збої в Україні

В Україні Downdetector також фіксував скарги на iCloud, Apple Pay та App Store, а ще на роботу мобільних операторів Київстар і lifecell. Утім кількість скарг в Україні була значно меншою: максимум близько 20 дописів, тоді як у США в окремі моменти - до тисячі.

У США того ж вечора частина користувачів також скаржилася на збої в сервісах Google, зокрема на неможливість відправити листи в Gmail. З

Напередодні, 15 листопада, фактчекери PBS NewsHour, PolitiFact та Lead Stories спростовували дописи в соцмережах про нібито всесвітній інтернет-блекаут 17 листопада. На цей день Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA) і Федеральна комісія зв'язку (FCC) США запланували перевірку системи екстреного оповіщення. Ідеться про коротке переривання теле- та радіоефіру для урядових повідомлень, а не про відключення інтернету.

Чи можна вважати збій Apple кібератакою

Колишній урядовий "білий" хакер Джеймс Найт із компанії Digital Warfare у коментарі Tom's Guide пояснив, чому проблеми зі входом в обліковий запис користувачі відчувають настільки гостро.

"Коли ламається вхід в Apple, це не лише один застосунок", - зазначив він.

Водночас експерт застеріг від поспішних висновків щодо причин збою.

"Apple не повідомила, що спричинило збій, тож ніхто поки не повинен називати це атакою", - наголосив Найт.

Окремо фахівець закликав користувачів зберігати пильність, адже масові збої часто використовують шахраї.

"Не панікуйте і не натискайте на жодні листи чи повідомлення з проханням "підтвердити Apple ID", які можуть з'явитися сьогодні", - порадив експерт.

Apple - новини за темою

Як повідомляв Главред, у вересні 2026 року компанія представила нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Під час презентації Apple також показали перший складаний iPhone. Це був перший великий захід компанії після зміни керівництва.

Масові скарги користувачів Apple траплялися й раніше. У вересні 2024 року власники смартфонів нарікали на оновлення iOS 18, яке швидко розряджало батарею. Окрім цього, частина пристроїв після оновлення сильно перегрівалася.

Компанія також розширює лінійку ноутбуків. Apple планувала представити бюджетний MacBook 2026, дешевший за MacBook Air. За даними Bloomberg, пристрій мав коштувати значно менше за 999 доларів.

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