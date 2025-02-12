Вибори в Україні: Зеленський дав неочікувану відповідь, чи буде балотуватись знову

Все залежатиме від розвитку ситуації у країні та завершення війни.

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Зеленський не знає, чи йтиме на другий термін / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Головні тези Зеленського:

Чи відбудуться вибори в Україні у 2025 році

Балотуватись на виборах - риторичне запитання для мене

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки не знає, чи балотуватиметься на наступних виборах. Він наголосив, що все залежатиме від ситуації в країні.

Президента України в інтерв'ю для The Guardian розповів, що поки не має відповіді на питання щодо своєї участі у наступних виборах. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації у країні та завершення війни.

"Я не знаю. Я насправді не знаю. Не знаю, як завершиться ця війна. Це таке риторичне запитання для мене", - зазначив Зеленський.

Вибори в Україні наразі не можуть відбутися через воєнний стан, який продовжений до 9 травня 2025 року. Президент неодноразово наголошував, що проведення виборів під час війни неможливе через безпекові ризики, зокрема для громадян та організації процесу голосування.

Дивіться відео інтерв'ю президента Зеленського:

Вибори в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський назвав головну умову проведення виборів в Україні. Він зазначив, що всі хочуть, щоб закінчилася війна і відбулися вибори, однак населення проти виборів під час війни.

У Раді розповіли, коли в Україні скасують воєнний стан і проведуть вибори. Федір Веніславський розповів, що проведення виборів в Україні можливе тільки після завершення воєнного стану, і для цього також існують певні умови.

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про проведення виборів в Україні до кінця 2025 року. Відомо, що станом на цей час питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною.

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