В України будуть додаткові системи ППО: Зеленський розкрив деталі домовленостей

Зеленський повідомив про "достатньо серйозні" домовленості.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-budut-dopolnitelnye-sistemy-pvo-zelenskiy-raskryl-detali-dogovorennostey-10629263.html Посилання скопійоване

Будуть додаткові системи ППО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна ще немає 19 необхідних систем протиповітряної оборони, але є "достатньо серйозна" кількість гарантованих систем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі кореспонденту "Ми-Україна" за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн".

"Додаткові системи ППО будуть, ми маємо підтвердження, є підтримка. Скажу вам відверто, є ще не всі 19 систем, проте є досить серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Зараз працюватимемо, щоб системи швидше доїхали, бо є дуже серйозні системи, про які ми постійно говоримо, і деякі з них проходять відновлення", - сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що за результатами "Рамштайну" Україна отримала додаткових пакетів допомоги на 2 млрд доларів.

відео дня

"Плюс, що дуже важливо - це 8 коаліцій спроможності це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Щоб було зрозуміло, що це коаліція ППО, коаліція розмінування, морська коаліція, артилерія тощо. І все це посилює Україну", - розповів президент України.

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред