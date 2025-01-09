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В України будуть додаткові системи ППО: Зеленський розкрив деталі домовленостей

Маріна Фурман
9 січня 2025, 23:29
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Зеленський повідомив про "достатньо серйозні" домовленості.
Зеленский, ПВО
Будуть додаткові системи ППО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Україна ще немає 19 необхідних систем протиповітряної оборони, але є "достатньо серйозна" кількість гарантованих систем. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі кореспонденту "Ми-Україна" за підсумками 25-го засідання у форматі "Рамштайн".

"Додаткові системи ППО будуть, ми маємо підтвердження, є підтримка. Скажу вам відверто, є ще не всі 19 систем, проте є досить серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Зараз працюватимемо, щоб системи швидше доїхали, бо є дуже серйозні системи, про які ми постійно говоримо, і деякі з них проходять відновлення", - сказав Зеленський.

Крім того, він додав, що за результатами "Рамштайну" Україна отримала додаткових пакетів допомоги на 2 млрд доларів.

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"Плюс, що дуже важливо - це 8 коаліцій спроможності це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Щоб було зрозуміло, що це коаліція ППО, коаліція розмінування, морська коаліція, артилерія тощо. І все це посилює Україну", - розповів президент України.

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