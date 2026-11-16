Україна стане розмінною монетою: яку угоду можуть готувати Трамп, Путін і Сі

Мир в Україні може стати предметом торгу між США, Росією та Китаєм. В обмін на що Трамп може погодитися на поступки Кремлю і як це вплине на Київ.

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Трамп, Путін і Сі можуть домовитися про Україну: дипломати розкрили можливий сценарій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Ключові тези:

Трамп може обміняти поступки Україні на угоду щодо Ормузької протоки

Путін і Сі можуть використати зустріч для посилення свого впливу

Експерти сумніваються, що три лідери домовляться про реальні поступки

Дональд Трамп може погодитися на завершення війни в Україні на умовах Росії в обмін на допомогу Москви та Пекіна у врегулюванні конфлікту між США та Іраном. Такий сценарій передбачає можливу масштабну домовленість, за якою вільне судноплавство через Ормузьку протоку стане частиною угоди щодо України. Про це пише The Telegraph із посиланням на оцінки дипломатів та міжнародних експертів.

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Можливість тристоронньої зустрічі Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна на саміті країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в китайському Шеньчжені може стати важливим дипломатичним успіхом для російського диктатора. Кремль отримає можливість продемонструвати повернення Росії до кола впливових держав, попри її війну проти України та обмежені економічні можливості.

Водночас експерти застерігають від перебільшення значення такого заходу. Зустріч трьох президентів може залишитися переважно символічною подією, а її результати залежатимуть від готовності сторін поступатися власними інтересами.

Яку угоду можуть запропонувати Трамп, Путін і Сі

Одним із можливих сценаріїв переговорів може стати обмін поступками між Вашингтоном, Москвою та Пекіном. Росія та Китай мають важелі впливу на Іран: Москва продає йому зброю, а Пекін купує іранську нафту. Ці можливості можуть використати для досягнення домовленостей із Тегераном.

Натомість американський президент міг би погодитися на завершення війни в Україні за російськими вимогами, зокрема на основі попереднього 28-пунктного мирного плану США.

Старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних служб і колишній британський дипломат Тім Вілласі-Вілсі припускає, що сторони можуть розглядати саме такий формат домовленостей.

"Обміняти угоду щодо Ормузької протоки на угоду щодо України", - припускає Вілласі-Вілсі.

За його сценарієм, Москва та Пекін могли б запропонувати Вашингтону допомогу в досягненні домовленостей з Іраном за умови, що Україна погодиться на запропонований раніше американський план.

Така домовленість дала б кожному з трьох лідерів можливість заявити про власний успіх: Трампу - у протистоянні з Іраном, Путіну - у війні проти України, а Сі Цзіньпіну - у врегулюванні двох міжнародних криз.

Чому така зустріч небезпечна для України

Імовірність обговорення подібного сценарію створює додаткові ризики для Києва. Президент України Володимир Зеленський може зіткнутися з новим тиском щодо завершення війни на умовах Кремля.

Водночас можливості трьох лідерів нав'язати свою волю іншим державам не безмежні. Трамп уже намагався схилити Україну до прийняття російських вимог, однак європейські партнери компенсували скорочення американської військової та фінансової допомоги.

Додатковим обмеженням для американського президента може стати ситуація в Конгресі США. Після поразки на проміжних виборах Трампу буде складніше домогтися скасування законодавчих обмежень і санкцій проти Росії.

Не менш проблематичним може виявитися залучення Ірану до потенційної домовленості. Тегеран не обов'язково погодиться виконувати вимоги Москви та Пекіна, навіть якщо ті спробують використати свій вплив.

Крім того, Китай має власні стратегічні інтереси. Зокрема, Пекін навряд чи захоче брати на себе відповідальність за врегулювання одразу двох масштабних міжнародних конфліктів.

Чому Сі та Путін можуть не домовитися з Трампом

Попри спільне прагнення обмежити вплив США, між Москвою та Пекіном існують суттєві розбіжності. Китайський лідер має власне бачення міжнародної безпеки, зокрема щодо ядерного озброєння.

Трамп зацікавлений у тристоронніх домовленостях про обмеження ядерних арсеналів США, Росії та Китаю. Однак Сі Цзіньпін не поспішає погоджуватися на такі умови, оскільки Пекін прагне досягти ядерного паритету з Вашингтоном і Москвою.

Професор китайських студій у Кінгс-коледжі Лондона Керрі Браун вважає, що саме це питання може стати серйозною перешкодою для переговорів.

"Китай скаже все, що треба, про ядерне нерозповсюдження. Але я не думаю, що вони погодяться на переговори на кшталт: "Гаразд, зупинімося на тому, що маємо зараз". Ні. Вони скажуть: "Ми зупинимося, коли досягнемо з вами паритету". І саме в цьому полягатиме камінь спотикання", - зазначає Браун.

Є також причини, через які Пекін може критично оцінювати можливості Москви. Затяжна війна проти України продемонструвала слабкі сторони російської армії та поставила під сумнів її здатність швидко досягати військових цілей.

"Китайські лідери вражені некомпетентністю російських військових у цій війні в Україні, яку, як я вважаю, вони спочатку підозрювали, що Путін зможе швидко завершити, бо думали: "Ну, він не зміг би цього зробити, не маючи таких здібностей", а потім, звісно, цього не сталося. Гадаю, тепер вони теж вважають, що Путін є некомпетентним", - каже Браун.

Чому зустріч трьох президентів не стане новою Ялтою

Потенційну зустріч Трампа, Путіна та Сі вже можна порівнювати з Ялтинською конференцією 1945 року, однак експерти вважають такі паралелі перебільшенням.

Тоді три держави, представлені Франкліном Рузвельтом, Вінстоном Черчиллем та Йосипом Сталіним, контролювали близько 85% світового ВВП. Натомість сьогодні на США та Китай разом припадає приблизно 42% світової економіки, а частка Росії становить лише близько 2%.

Редакційний директор інтернет-журналу Riddle Russia Антон Барбашин вважає, що сучасна зустріч трьох лідерів не матиме такого впливу на світовий порядок, як переговори 1945 року.

"Порівняння з Ялтою - це як говорити про мистецтво епохи Відродження та сучасне мистецтво. Тобто, в обох випадках є слово "мистецтво", але це взагалі два абсолютно різні явища", - каже Барбашин.

За його оцінкою, найбільше в реальних домовленостях зацікавлений Путін. Російському керівництву потрібні конкретні зобов'язання, які можна буде представити як дипломатичне досягнення, а не просто спільні фотографії з американським і китайським президентами.

"Візуальний ефект чудовий. Пропагандистська цінність цього вражаюча, особливо для країн Глобального Півдня та російського внутрішнього населення. Але без суті це ніщо. Через тиждень це вже не матиме значення. Через рік це вже не матиме значення", - наголошує Барбашин.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Чому саміт США, Китаю та Росії не допоможе завершити війну

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії не наблизить завершення війни в Україні. Кожен із них переслідує власні цілі, а українське питання може стати лише приводом для проведення саміту. Про це журналіст Віталій Портников розповів в ефі

рі "Еспресо".

Портников наголосив, що переговори про завершення війни без України та Європи не мають сенсу. Європейські країни беруть участь у санкційному тиску на Росію та підтримують Київ.

"Тобто фактично кожен під час цієї зустрічі хоче говорити про своє і використовує цю розмову виключно як привід показати, що лідери Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації і Китаю можуть зібратися втрьох - G3", - зазначив Портников.

Для Дональда Трампа зустріч може стати можливістю продемонструвати модель світового порядку, у якій ключові рішення ухвалюють три держави з найбільшими ядерними арсеналами.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Також американський президент може спробувати залучити Росію до тиску на Китай у питанні ядерного роззброєння. Водночас Пекін готовий до таких переговорів лише за умови врахування ядерних потенціалів усіх трьох країн.

Путін, за оцінкою журналіста, прагне використати тему війни проти України, щоб закріпити місце Росії серед держав, які визначають світовий порядок денний.

Портников також згадав нещодавню зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна. За його словами, сторони не підписали спільних документів і не оприлюднили комюніке, а їхні заяви про результати переговорів відрізнялися.

"У спільну фотографію я вірю. Більше ні в що не вірю. Ніяких серйозних розмов про російсько-українську війну взагалі не може бути у такому форматі", - підсумував Портников.

Зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова КНР Сі Цзіньпін поставився до ідеї тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним без особливого ентузіазму, адже Пекін побоюється імпровізаційного стилю американського президента та не хоче, щоб на саміті обговорювали війну в Україні. Хоча Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило проведення цих переговорів 19 листопада на полях саміту АТЕС у Шеньчжені без заздалегідь узгодженого порядку денного, західні агентства оцінюють шанси на укладення будь-якої масштабної угоди як вкрай низькі.

Раніше американські та європейські медіа повідомляли, що саме російський диктатор виступив ініціатором такого тристороннього формату на саміті АТЕС 18–19 листопада, розглядаючи його як можливість організувати своєрідну "нову Ялту" для вирішення долі України без участі Києва. Водночас у Білому домі запевнили, що Дональд Трамп планує зосередитися на питаннях контролю над ядерними озброєннями та ситуації навколо Ірану, а не на українському питанні.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що переговорний формат США - Китай - РФ без участі Києва може лише підігріти амбіції Кремля та підштовхнути Росію до продовження агресії. Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що єдиною умовою участі Путіна у будь-яких переговорах має бути попереднє припинення вогню, підкресливши, що російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську, а сама РФ втратила у цій проваленій війні близько 1,6 мільйона солдатів.

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