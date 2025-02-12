Київ готовий обміняти території Курщини: в ISW розкрили, чому Кремль боїться цього

Російський диктатор Володимир Путін намагається витіснити українських військових з Курської області.

https://glavred.net/ukraine/kijiv-gotoviy-obminyati-teritoriji-kurshchini-v-isw-rozkrili-chomu-kreml-bojitsya-cogo-10638863.html Посилання скопійоване

Чому Кремль не хоче повертати Курськ / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: deepstatemap, скріншо з відео

Головні тези ISW:

Київ готовий обміняти території Курської області

У Росії хочуть уникнути обміну територіями під час мирних переговорів

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про оперативну ситуацію у Курській області. Кремль може приховувати інформацію для того, аби уникнути обміну територіями під час потенційних мирних переговорів.

Аналітики ISW у звіті стверджують, що російська влада намагається стримати так званих "воєнкорів", які повідомляють про поточну лінію фронту в Курській області. Ймовірно, до таких дій окупанти вдаються через побоювання тиску Заходу, який пропонує обміняти Курську область на тимчасово окуповані території України.

відео дня

Так, вже кілька російських "воєнкорів", які регулярно критикують ведення російською армією війни в Україні, заявили 10 і 11 лютого, що невідомі особи закликають російську владу висунути звинувачення таким "кореспондентам" у дискредитації російських військових після того, як у мережі повідомили про нещодавнє просування України на південний схід від Суджі. "Воєнкори" стверджують, що після публікацій про реальний стан подій на Курщині їх переслідує військове керівництво.

Що відомо про місто Суджа / Інфографіка: Главред

Аналітики додають, що нині російські військові все більше прагнуть консолідувати контроль над повідомленнями про ситуацію в Курській області. Причиною цього в ISW вважають перспектива обміну територій Курщини під час мирних переговорів між Україною та Росією. Так, в одному із інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий обміняти території Курської області на тимчасово окуповані, які нині перебувають під контролем агресора.

Нині в ISW вважають, що російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, хоче витіснити українських військових з Курської області, або принаймні з Суджі, до початку мирних переговорів, аби уникнути обміну територій на можливих майбутніх мирних переговорах.

Операція у Курській області - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в ISW розповіли про просування в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, свідчать про просування українських сил уздовж траси 38K-028 Суджа-Обоянь, що на південному заході від Руської Конопельки.

Останнім часом війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області. Російські мілблогери стверджували, що війська РФ нібито витіснили українські сили з Фанасєєвки і просунулися вперед біля Черкаської Конопельки і в межах Погребків. Проте, аналітики ISW не бачили підтвердження цих заяв.

Ворог змінив тактику у Курській області. Стало відомо, що російські окупаційні війська в Курській області змінили тактику під час штурмів. Якщо раніше вони атакували переважно технікою, то тепер здебільшого піхотою. У боях беруть участь і північнокорейські військові.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред