Національний банк України переглянув офіційний курс валют.

https://glavred.net/economics/dollar-evro-i-zlotyy-stremitelno-poleteli-vniz-novyy-kurs-valyut-na-18-noyabrya-10812953.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 18 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який курс валют встановив НБУ на 18 листопада

На скільки подешевшали долар і євро

Як змінився курс польського злотого

На середу, 18 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім робочим днем. Про це свідчать дані НБУ.

Курс долара

Офіційний курс долара США на середу встановлено на рівні 45,34 грн/дол. У вівторок, 17 листопада, американська валюта коштувала 45,39 грн. За цей час долар подешевшав приблизно на 5 копійок.

відео дня

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Курс євро на 18 листопада становить 49,86 грн за євро. Напередодні європейська валюта коштувала 49,99 грн. Таким чином, євро подешевшав приблизно на 13 копійок.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на середу становить 11,32 грн за злотий. У вівторок польська валюта коштувала 11,35 грн. Отже, злотий подешевшав приблизно на 3 копійки.

Яким буде курс долара та євро 16-22 листопада

У період з 16 до 22 листопада курс долара в Україні прогнозують на рівні 45–45,7 грн, а євро - 50–52 грн. За словами директора департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тараса Лєсового, валютний ринок залишатиметься відносно стабільним, а різких коливань не очікується.

Щоденні зміни курсу становитимуть до 5–15 копійок на міжбанку та 10–20 копійок у банках. На ситуацію впливатимуть воєнні ризики, попит на валюту, інфляція та міжнародна фінансова допомога.

Банкір радить українцям не піддаватися паніці та не купувати валюту поспіхом. Національний банк має достатньо інструментів, щоб стримувати надмірні коливання курсу.

"Висока ціна провокує новий попит, а посилення попиту використовується для чергового підвищення ціни. І саме громадяни, які прагнули вберегти заощадження, ризикують зазнати найбільших фінансових втрат", - пояснив Лєсовий.

Курс валют в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Національний банк України оголосив про пропозицію вилучення з обігу монети номіналом 10 копійок. НПовністю вилучити монети з готівкового обігу пропонують з 1 лютого 2027 року.

Національний банк України повідомив, що офіційний курс долара на 17 листопада становив 45,39 гривні за долар. Дані регулятора засвідчили, що долар і євро впали у порівнянні з попереднім днем.

Віцепрезидент Асоціації українських банків Сергій Мамедов зазначив, що до кінця 2026 року основні курсові коливання долара на міжбанківському ринку очікуються в межах 45–46 грн. За його словами, серед названих ним чинників були підвищений попит імпортерів пального, сезонне зростання бюджетних видатків та погіршення інфляційного прогнозу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред