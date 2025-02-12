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"Дуже небезпечно": Зеленський застеріг США від прямих контактів із РФ

Віталій Кірсанов
12 лютого 2025, 16:27
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На думку Зеленського, команда Трампа, очевидно, активно контактує з Москвою.
Зеленський
Зеленський застеріг США від прямих контактів із РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скрін із відео

Що сказав Зеленський:

  • Путін має певну кількість розмов із Трампом
  • Спілкувалися американські та російські спецслужби

Нова адміністрація президента США контактує з російською стороною, але це навряд чи пряме спілкування Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Таку думку в інтерв'ю The Economist висловив президент України Володимир Зеленський.

"Я просто не впевнений, що Путін має певну кількість розмов із Трампом. Я не впевнений, що це відбувається. Ймовірно, їхні команди на зв'язку", - заявив він.

відео дня

На думку Зеленського, команда Трампа, вочевидь, активніше контактує з Москвою, що й виливається в численні інсайди в західних ЗМІ. Це помітна різниця з часами президентства Джо Байдена.

"Отже, спілкувалися американські та російські спецслужби. Представники адміністрацій, президенти, вони точно спілкувалися. Ми це знаємо, це було за кадром, подалі від громадськості, майже від усього світу. Але вони все одно спілкувалися", - говорить Зеленський про нову владу США.

За його словами, американці отримали від росіян низку різних повідомлень і обговорили "певні речі". Але ключовий момент, на думку Зеленського, - чи були ухвалені якісь рішення під час цих контактів.

"Дуже небезпечно, якщо щодо нас ухвалюватимуть рішення без України. Небезпечно для всіх: і для світу, і для українців, і для Європи, і для США", - зазначив Зеленський.

Заяви Трампа про війну в Україні - що відомо:

Раніше повідомлялося, що Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною. Президент США дозволив Стівену Віткоффу встановити контакти з Москвою, хоча офіційно той займається питаннями Близького Сходу.

Нагадаємо, Трамп відправив міністра фінансів в Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні і планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.

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Що таке The Economist?

The Economist - впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон примірників, більше половини яких було продано в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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