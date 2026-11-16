Для досягнення мирної угоди між Україною та Росією потрібна згода обох сторін, заявив Джаред Кушнер.

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Джаред Кушнер розповів про підготовку мирної угоди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне із заяв Кушнера:

Триває підготовка порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі

Є спроби налагодження прямого діалогу між Європою та РФ

Сторони розпочали підготовку до наступного раунду мирних переговорів між Росією та Україною за участю США та Європи.

"Ми розпочали підготовку порядку денного для наступної багатосторонньої зустрічі, яку плануємо провести найближчим часом", - повідомив спеціальний представник президента США Джаред Кушнер.

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Він розповів, що вранці в понеділок, 16 листопада, він і Стів Віткофф провели бесіду з Юрієм Ушаковим, щоб обговорити досягнутий прогрес і наступні кроки в мирному процесі. Також відбулися бесіди з представниками української сторони та з європейськими партнерами, зокрема з радниками з питань національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також з представниками ЄС і НАТО.

"Ми обговорили, як сприяти налагодженню прямого діалогу між Європою та Росією, якого протягом останніх чотирьох років практично не було. Важливо, щоб обидві сторони безпосередньо вислухали побоювання та пропозиції одна одної, оскільки ми працюємо над забезпеченням більш стабільного та безпечного майбутнього для Європи", – підкреслив Кушнер.

Що відомо про підготовку мирної угоди

Для досягнення мирної угоди між Україною та Росією потрібна згода обох сторін, заявив Кушнер.

"Будь-яка остаточна мирна угода має бути узгоджена як Росією, так і Україною. Хоча значна частина публічних дискусій зосереджена на розбіжностях між сторонами, ми продовжуємо спостерігати, як у результаті серйозних обговорень, що відбуваються поза увагою громадськості, з’являються позитивні та конструктивні ідеї. Ці обміни думками допомагають нам шукати потенційні рішення та зменшувати існуючі розбіжності", – написав він.

Зять Трампа зазначив, що наразі в центрі дискусій залишається питання про те, як покласти край війні та створити післявоєнні механізми безпеки, які знизять ймовірність майбутніх воєн.

"НАТО залишатиметься ключовою опорою європейської безпеки. Наша мета – спиратися на існуючі європейські інститути та угоди, зміцнюючи зобов’язання у сфері безпеки, комунікації, прозорості та механізми деескалації, щоб досягнутий нами мир був довгостроковим", – підкреслив він.

За минулий рік, додав Кушнер, вдалося досягти значного прогресу за трьома основними напрямками: міцні та надійні гарантії безпеки для захисту України від майбутньої агресії; шлях до членства в ЄС, що закріплює довгострокове майбутнє України в Європі; комплексний план післявоєнного процвітання, розроблений спільно з нашими європейськими партнерами, Світовим банком та іншими організаціями, для підтримки фінансової стабільності, відновлення, інвестицій та довгострокового економічного зростання України.

"У сукупності ці елементи можуть надати Україні силу, безпеку, свободу та впевненість для ведення переговорів із Росією щодо інших складних питань та побудови кращого майбутнього для її народу. Серйозні виклики залишаються, і остаточна угода вимагатиме прийняття складних рішень. Але ми досягаємо прогресу, тісно координуючи дії з Росією, Україною та Європою, на шляху до результату, який зможе покласти край цій війні, зміцнити європейську безпеку та закласти основу для міцного миру", – підсумував Кушнер.

/ Інфографіка: Главред

У чому полягає складність мирних переговорів

Коментуючи повідомлення ЗМІ про принципові розбіжності між Москвою та Києвом, а також жорстку риторику політиків, Кушнер підкреслив, що публічні заяви відрізняються від того, що відбувається за закритими дверима дипломатичних переговорів.

За його словами, безпосередньо за столом переговорів сторони усвідомлюють необхідність шукати компромісні рішення та йти на взаємні поступки. Без цього досягти припинення бойових дій буде вкрай важко.

Незважаючи на серйозні розбіжності та складність питань, американська сторона має намір продовжувати дипломатичні зусилля. При цьому Кушнер підкреслив, що делікатний характер переговорного процесу вимагає збереження конфіденційності його окремих аспектів.

"Людські втрати в цій війні жахають, а питання, які належить вирішити, надзвичайно складні. Проте ми маємо намір продовжувати цю непросту роботу, дотримуватися необхідної конфіденційності делікатних переговорів і шукати шлях до завершення цієї жахливої війни та досягнення міцного миру", - заявив спеціальний представник президента США.

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв "Главред", телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин наголосив на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про значний прогрес у відносинах з Росією в контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про припинення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до досягнення домовленості.

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