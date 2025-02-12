Посланець Трампа розмовляв із Путіним у Москві понад три години - Fox News

У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.

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Стів Віткофф розмовляв із Путіним у Москві / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, сайт Кремля

Коротко:

Стів Віткофф вів переговори з представниками Саудівської Аравії та Катару

Трамп подякував Путіну за звільнення американського вчителя Фогеля

Посланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф, найімовірніше, зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним під час свого візиту до Москви для звільнення американського вчителя Марка Фогеля. Крім того, він вів переговори з представниками Саудівської Аравії та Катару. Про це повідомив телеведучий Fox News Шон Ханніті, передає The Washington Post.

За словами ведучого, посланник Трампа говорив із Путіним у Москві майже 3,5 години. Про що говорили політики Шон Ханніті не уточнив. У Білому домі інформацію про можливі переговори не прокоментували.

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У виданні нагадали, що сам Трамп подякував президенту РФ за звільнення американського вчителя Марка Фогеля під час обміну, який був у російському ув'язненні три з половиною роки за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

"Я дуже ціную те, що вони зробили, відпустивши Марка додому", - наголосив Трамп.

За словами Трампа, умови обміну були "дуже справедливими, дуже розумними, не схожими на угоди, які ви бачили" за інших президентів.

Також американський лідер підкреслив, що звільнення Марка Фогеля може зіграти значну роль у припиненні війни в Україні.

"Я думаю, що є добра воля з точки зору війни. Я думаю, що це ... може зіграти велику, важливу роль у припиненні війни", - зазначив він.

У WP нагадали, незважаючи на те, що державний департамент США визначив Фогеля як "несправедливо ув'язненого" в Росії, Трамп назвав його звільнення "актом великодушності" з боку Путіна.

"Ми вдячні президенту Путіну за те, що він зробив, за те, що він зміг це зробити", - додав він.

Заяви Трампа про війну в Україні - що відомо:

Раніше повідомлялося, що Трамп таємно доручив новому посланнику займатися Україною. Президент США дозволив Стівену Віткоффу встановити контакти з Москвою, хоча офіційно той займається питаннями Близького Сходу.

Нагадаємо, Трамп відправив міністра фінансів в Україну. Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Київ для переговорів із Володимиром Зеленським.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США Кіт Келлог готує кілька варіантів припинення війни в Україні і планує представити їх Трампу. Очікується, що план буде представлений найближчим часом.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

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