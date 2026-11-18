Європейці беруть участь у цьому процесі, щоб у разі провалу відповідальність лягла на Москву, а не на Київ та ЄС.

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Європа побоюється, що Трамп потрапив у пастку Путіна через Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru, Офіс президента України

Коротко:

У Європі вважають, що Путін не хоче ані миру, ані перемир’я

ЄС бере участь у процесі, щоб не розлютити Трампа

Європейці бояться угоди між США та РФ за їхніми спинами

Європейські союзники України лише демонструють участь у мирному процесі, але не вірять, що глава країни-агресора РФ Володимир Путін готовий домовлятися про припинення війни. Скептицизм посилився після переговорів в Абу-Дабі, де російська сторона не виявила готовності до поступок, а дату наступного раунду так і не призначили.

Про це пише видання Politico з посиланням на європейських чиновників і дипломатів. За їхньою оцінкою, процес може ні до чого не привести, проте Європа продовжує в ньому брати участь, побоюючись, що в разі провалу президент США Дональд Трамп укладе угоду з Путіним і відвернеться від Європи та України.

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Минулого тижня до Абу-Дабі прибули представники Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії, а також делегати Європейської ради та Єврокомісії. Однак безпосередньо в переговорах між Україною, США та Росією вони не брали участі.

Лідери країн ЄС домовилися, що в разі запрошення Європу на переговорах представлятимуть п’ять держав та команда експертів із Брюсселя. Скептицизм щодо намірів Кремля, за даними видання, висловили представники Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Європейської ради та Єврокомісії.

Чому Європа не вірить у мирні наміри Кремля

Старший науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин Фредрік Весслау вважає, що глава Кремля розраховує отримати від продовження війни більше, ніж від перемир’я.

"Путін зараз не зацікавлений ані в припиненні вогню, ані в мирі", - зазначив експерт.

Схожу оцінку виданню на умовах анонімності дав німецький дипломат. За його словами, Путін йде на переговори, оскільки йому потрібна угода з Трампом.

"Насправді росіяни не хочуть переговорів - вони хочуть виграти війну", - сказав дипломат.

У британському уряді нагадали, що Росія раз за разом відхиляла пропозиції про припинення вогню.

"Україна неодноразово демонструвала серйозність своїх намірів щодо миру, тоді як Росія раз за разом відхиляла пропозиції про повне або часткове припинення вогню, продовжуючи при цьому атаки на мирних жителів та енергетичну інфраструктуру України. Росія могла б покласти край цій війні вже сьогодні", - заявив представник британського уряду.

Чого побоюються в ЄС

Одна з причин участі європейців у цьому процесі - побоювання через "божевільні" вимоги Кремля скасувати розширення НАТО та перебудувати систему безпеки на континенті в інтересах Москви. Крім того, цього тижня Трамп має особисто зустрітися з Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном, і в ЄС побоюються, що майбутнє європейської безпеки обговорюватимуть без самих європейців.

Один із європейських чиновників наголосив, що Європі необхідна участь США, але тиск Вашингтона має бути спрямований на агресора.

"Існують також побоювання щодо того, чого насправді хоче американська сторона. Звісно, нам потрібна їхня участь, інакше війну не зупинити. Але водночас ми маємо бути впевнені, що ця участь буде спрямована на тиск на Росію, а не на Україну", - зазначив чиновник.

Інфографіка: Главред

Чи зможуть Трамп, Путін і Сі Цзіньпін вирішити долю України без Європи?

Екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко в інтерв’ю "Главреду" звернув увагу, що Кремль спробує роздути значення зустрічі лідерів у своїх інтересах.

"Що стосується зустрічі - поки що немає стовідсоткової впевненості, що вона відбудеться. Однак немає жодного сумніву в тому, що, якщо ця зустріч відбудеться, Росія буде трубити, що вона "о-го-го-го", - зазначив дипломат.

При цьому, за оцінкою Огризко, реальних дивідендів така зустріч Москві не принесе.

"Але з практичної точки зору ця зустріч Кремлю нічого не дасть, крім пропаганди", - підкреслив він.

Фредрік Весслау у коментарі Politico зазначив, що у Європи вкрай мало простору для домовленостей із Росією, тому частина європейців розглядає переговори радше як спробу мінімізувати можливий збиток.

"Європейці, як, втім, і українці, беруть участь у цьому "переговорному театрі", намагаючись продемонструвати американцям свою конструктивність, щоб не відштовхнути й не розлютити Трампа. Мета полягає в тому, щоб у разі провалу переговорів відповідальність за це лягла на Росію, а не на Європу чи Україну", - пояснив аналітик.

Переговори щодо України - новини

Як повідомляв "Главред", Європа довго домагалася участі в мирному процесі щодо України. Напередодні зустрічі в Абу-Дабі Франція підтвердила присутність своїх представників на переговорах. Склад французької делегації тоді не розкривався.

Пізніше стало відомо, хто представлятиме Європу під час зустрічі. До Абу-Дабі вирушили радники з питань національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. Чи будуть європейці безпосередньо в залі переговорів, на той момент залишалося незрозумілим.

Переговори в Абу-Дабі завершилися без прориву з ключових питань. Сторони домовилися про масштабний обмін військовополоненими. Головним каменем спотикання залишається вимога Москви про передачу їй усього Донбасу.

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