Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати удари по стратегічних цілях у Росії.

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Володимир Зеленський та Євген Хмара прокоментували удари по цілях РФ / Колаж: "Главред", фото: Офіс президента

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Зеленський прокоментував ситуацію після результативних ударів по мосту через Керченську протоку

Хмара наголосив на праві України відповідати на російські атаки

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію після результативних ударів по незаконно збудованому мосту через Керченську протоку. Подібні удари по ключових цілях країни-агресора триватимуть.

"Цей міст окупанти збудували зі своєї території до Криму. Ми давно говорили, що достатньо бити РФ по мостах, по наших містах і селах, по енергетиці, по залізниці, по суднах із зерном. Але щоразу Росія обирає шлях ескалації. Тому українські дрони та ракети у відповідь досягли ключової артерії РФ", - підкреслив він під час традиційного відеозвернення.

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Особливо Зеленський відзначив українських виробників зброї, завдяки розробкам яких Сили оборони мають потенціал і можливість завдавати ударів по ворогу.

Також президент пообіцяв продовження ударів по стратегічних цілях у Росії. "Будуть і інші наші операції у відповідь на російську агресію", - каже він.

Що кажуть у Міноборони

Міністр оборони України Євген Хмара наголосив на праві України відповідати на російські атаки, навівши як приклад потужний удар по Керченському мосту після спроб РФ завдати ударів по мостах у Києві, і попередив агресора про значно сильнішу відповідь.

"Зі свого боку хочу сказати, що ми маємо право захищатися, ми маємо право відповідати на удари РФ. Один із прикладів – це те, що 1 жовтня Росія розпочала систематичні удари по наших мостах у Києві, які з’єднують правий і лівий береги, з метою порушення логістики та тероризування нашого цивільного населення. І вони завдали 12 ударів, але не досягли того успіху, якого прагнули", – сказав він на прес-конференції після 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Глава МО наголосив, що, у свою чергу, Україна ретельно спланувала удар по Керченському мосту: провела детальну розвідку, вивела з ладу засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони й завдала потужного удару.

"Я хочу, щоб Російська Федерація отримала чіткий сигнал: на кожен їхній удар по нашій території ми відповідатимемо удвічі, втричі, а може, й у кілька разів сильніше", – заявив міністр.

/ Главред

Удари по мосту в Криму - новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв, що удар по Кримському мосту став сьомим етапом спільної операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці атаки та подякував усім, хто кілька тижнів готував операцію. Серед засобів ураження він назвав "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".

Раніше повідомлялося, що арка автомобільної частини мосту обвалилася близько опівночі. У Fire Point назвали зброю, яка вразила ціль, а судноплавство з Азовського моря виявилося заблокованим. Водночас частина росіян почала виїжджати з окупованого півострова.

Як повідомлялося, раніше окупанти РФ визнали знищення арочного прольоту автомобільної частини. Путіну доповіли про часткове обвалення мосту, а в Кремлі пообіцяли повністю його відновити. Пєсков також пов’язав атаки з можливою зустріччю РФ, США та Китаю.

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