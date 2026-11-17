Заступник міністра оборони США переконаний, що підтримка Києва має бути спрямована на утримання лінії фронту.

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США закликали Київ зосередитися на фронті замість ударів по тилу РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Колбі: удари по тилу РФ не наблизили кінця війни

Такі атаки, за його оцінкою, зміцнили рішучість росіян і Кремля

США радять зосередити підтримку України на утриманні фронту

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Удари України по глибокому тилу Росії не наблизили завершення війни й не послабили російський наступ на фронті. Таку оцінку озвучив заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі у вівторок, 17 листопада, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі під час засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На думку американського посадовця, далекобійна кампанія Києва може мати зворотний ефект і зіграти на руку противнику.

"Хоча в публічному просторі часто обговорюють ефектні удари по глибокому тилу, покликані завдати болю російському населенню, за нашою оцінкою, такі удари не довели своєї ефективності ні в наближенні кінця війни, ні в послабленні російського наступу на лінії фронту. Більше того, такі удари, особливо ті, що спрямовані на цивільну інфраструктуру, ймовірно, лише зміцнили рішучість російського суспільства, а також готовність самого Кремля до ескалації", - аргументував Колбі.

Він також припустив, що в протистоянні на великій відстані від фронту перевага цілком може бути за Москвою.

Пріоритет - утримання фронту

Водночас Колбі запевнив, що Вашингтон не збирається обмежувати Київ у веденні бойових дій. За його словами, це зовсім не означає, що Україна має воювати "зі зв'язаними за спиною руками".

"Навпаки, нам слід чітко усвідомлювати: наша підтримка має бути зосереджена на тому, щоб надати Україні можливості утримувати лінію фронту і, де це можливо, досягати успіхів. Удари, спрямовані на лінію фронту та безпосередню підтримку бойових дій у цій зоні, безумовно, підпадають під цю категорію", - наголосив заступник міністра оборони.

Посадовець додав, що атаки на російську воєнну машину в межах такого підходу теж можуть гальмувати просування ворога.

Війна може затягнутися

Колбі нагадав позицію Білого дому: президент Дональд Трамп і його адміністрація твердо налаштовані завершити війну на умовах, які гарантують тривалий мир. Проте в Пентагоні не розраховують на швидку розв'язку.

"Однак із настанням зими Росія, ймовірно, продовжить нарощувати живу силу та переводитиме свою воєнну економіку на довгострокові рейки. Тому всі ми маємо бути готові до того, що цей конфлікт, а отже, й потреби України, зберігатимуться й надалі", - попередив Колбі.

Чи змінять удари вглиб Росії хід війни: думка військового

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв'ю Главреду зазначив, що на російський терор Україна має відповідати ударами по території ворога.

"Протистояти такому терору можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії", - наголосив він.

Говорячи про розвиток далекобійних можливостей, комбат звернув увагу на темп, з яким Сили оборони нарощують дальність ударів.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: в новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - пояснив "Лука".

За його прогнозом, згодом до безпілотників долучаться й українські ракети, що дасть змогу завдавати комбінованих ударів.

"Якщо продовжимо працювати у такому темпі, до безпілотників доєднаються й нові вітчизняні ракети. І тоді ми зможемо запропонувати росіянам комбіновані удари у відповідь", - зазначив військовий.

Водночас він підкреслив принципову різницю між цілями сторін.

"Причому на відміну від противника, який тероризує цивільне населення, ми б'ємо по об'єктах інфраструктури та вибиваємо логістику", - підсумував комбат.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 листопада безпілотники атакували завод "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані - один із найбільших комплексів нафтопереробки країни-агресорки. Після серії вибухів на підприємстві спалахнула масштабна пожежа, а удар, за даними моніторингових каналів, припав на виробничу установку.

Раніше, у понеділок, 16 листопада, було завдано удару по Кримському мосту - рух по ньому перекрито. За даними місцевих моніторингових каналів, бойова частина влучила у праву арку судноплавного прольоту з боку Криму, внаслідок чого конструкція відхилилася приблизно на 15 градусів, а на під'їздах із обох боків застрягли близько двох тисяч автомобілів.

Нагадаємо, на Московський регіон з вечора 15 листопада до ранку 16 листопада летіло близько 600 безпілотників. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, 191 дрон "нейтралізували" на підльоті до Москви, а частину нібито знищили ще "на далеких рубежах".

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