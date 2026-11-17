Борис Пісторіус переконаний, що необхідно продовжувати та посилювати військову підтримку України.

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Борис Пісторіус попередив про загрози для України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головне із заяв Пісторіуса:

Росія може посилити повітряні атаки на Київ, Одесу та інші великі міста України

Кремль може навмисно намагатися спровокувати гуманітарні катастрофи

З настанням морозів країна-агресор РФ може посилити повітряні атаки на Київ, Одесу та інші великі міста України, щоб спровокувати гуманітарні катастрофи, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Росія, ймовірно, знову використовуватиме зиму як зброю. Як тільки температура опуститься нижче нуля, вона ще більше посилить повітряні атаки, щоб завдати максимальної шкоди", - сказав Пісторіус на 37-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

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За його словами, Кремль може навмисно намагатися спровокувати гуманітарні катастрофи в Києві, Одесі та інших великих містах, щоб зламати опір українського народу.

Глава МО ФРН підкреслив, що якщо Росії це вдасться, наслідки будуть катастрофічними – як для України, так і для Європи. Міністр закликав не допустити, щоб Росія свідомо тероризувала мирне населення України авіаударами.

"Ми маємо діяти спільно й рішуче. Ми маємо посилити санкції, залучити до підтримки інших партнерів і закрити лазівки, що дозволяють їх обходити. Ми маємо подвоїти наші дипломатичні зусилля. Але, насамперед, ми маємо продовжувати й нарощувати військову підтримку України. Німеччина бере на себе ініціативу", – заявив Пісторіус.

Він запевнив, що Німеччина надаватиме подальшу підтримку у зміцненні протиповітряної оборони України, а також її здатності утримувати лінію фронту.

"Разом із нашими партнерами – Данією, Норвегією, Швецією та іншими – ми використовуємо механізм PURL для фінансування закупівлі вкрай необхідних засобів протиповітряної оборони зі Сполучених Штатів", – зазначив глава відомства.

Водночас він підкреслив, що підтримка України для Німеччини "вже давно перестала бути грою в одні ворота".

"Збройні сили України мають бойовий досвід. Їхня оборонна промисловість - ефективна й інноваційна. Все це сприяє також і нашій безпеці. Існує чимало прикладів цього. Німеччина та Україна співпрацюють у сфері розробки та виробництва оборонної техніки. Така промислова співпраця приносить значну користь обом сторонам", – підкреслив Пісторіус.

/ Главред

Росія може підготувати масштабні удари по енергетичній системі України

Російські війська, ймовірно, розглядають можливість проведення великої повітряної операції проти енергетичної інфраструктури України. Для її проведення можуть бути задіяні сотні ракет, безпілотників та авіаційних бомб. Інформація про ймовірні плани була надана українською стороною європейським партнерам під час зустрічі в Парижі, пише The New York Times.

За даними з матеріалів, які міністр енергетики України Денис Шмигаль передав представникам європейських країн, загальна кількість засобів ураження, що потенційно можуть бути застосовані, може сягнути тисячі. До переліку об’єктів, яким може загрожувати атака, входять електроподстанції, гідроелектростанції, ТЕС та котельні.

Окреме занепокоєння викликає можлива загроза атомній енергетиці країни. Згідно з наданою інформацією, під ударом можуть опинитися системи, що забезпечують роботу трьох діючих українських АЕС.

Йдеться насамперед про розподільні пристрої, через які атомні станції пов’язані із загальною енергосистемою. Їх пошкодження може порушити передачу виробленої електроенергії в мережу та створити додаткові проблеми для енергопостачання країни.

Як повідомляв Главред, зберігається ризик посилення російських обстрілів української території. Крім того, російські війська продовжують змінювати підхід до проведення повітряних атак, розповів військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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