Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Вже скоро ліки подешевшають на 30%: Зеленський назвав дату

Ангеліна Підвисоцька
12 лютого 2025, 21:40
356
Ціна може впасти на топ 100 найбільш важливих медичних засобів для українців.
Зеленский, лекарства
Ліки можуть подешевшати на 30% / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay

В Україні може впасти ціна на популярні медичні засоби. Зниження ціни очікується з 1 березня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Ціна на топ 100 медичних засобів може впасти на 30%. Мова йде про найбільш важливі ліки для українців, каже Зеленський.

"Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - додав він.

відео дня

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ліки Володимир Зеленський препарат ринкова вартість препарати
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

23:46Світ
Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

22:58Україна
Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - Єрмак

Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - Єрмак

22:35Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 3 секунди знайти цифру 8

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Гороскоп на завтра 13 лютого: Близнюкам - полегшення, Дівам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

Обмін Курщини на територію України: у РФ відповіли на пропозицію Зеленського

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

"Люди падали без свідомості": як українці рятувалися під час атаки на Київ

Останні новини

23:46

"Ми на шляху до миру": Трамп назвав країну, в якій хоче зустрітися з Путіним

23:39

Як можна подрібнити цукор у пудру в домашніх умовах: результат приємно здивує

23:04

РФ готується до війни проти країн Європи: в РНБО назвали цілі Кремля та терміни

22:58

Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

22:50

Молода дружина 75-річного Річарда Гіра показала смішне селфі з актором

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:35

Україна та США терміново починають роботу команд щодо завершення війни - ЄрмакВідео

22:35

Де помилка на картинці: лише "справжні детективи" знайдуть відповідь за 5 секунд

22:32

"Я стала бабусею": Сєдокова приголомшила черговою новиною

22:17

"Новий етап": співачка MamaRika повідомила про кардинальні зміни в житті

Реклама
22:11

Переговори в Москві та дзвінок Трампа Зеленському: головні новини України (дайджест)

22:04

Зняла спідницю: зрадниця Лоліта закотила бунт під час концерту

21:46

Найкрутіша домашня шаурма швидкого приготування - пальчики оближешВідео

21:40

Вже скоро ліки подешевшають на 30%: Зеленський назвав дату

21:30

Зеленський провів засідання РНБО: введено санкції проти Порошенка

21:12

Яке вино обрати: як приготувати смачний глінтвейн

20:59

Долар та євро раптово "злетіли": НБУ встановив новий курс валют

20:38

Рідні проситимуть ще: рецепт дуже смачних пиріжків із незвичайною начинкоюВідео

20:31

Анна Кошмал здивувала Мережу стійкою на руках на останніх термінах вагітності

20:00

Перша країна НАТО заявила, що захищатиме Україну у разі нового нападу РФ - ЗМІ

19:56

"Лізуть, як таргани": Солдати КНДР змінили тактику в Курській області

Реклама
19:49

Взяли на гарячому: у російської ведучої Варнави горе в родині

19:44

"Настав час зупинити війну": перші подробиці розмови Трампа і Зеленського

19:41

Україну накриє 15-градусний мороз і сипатиме сніг: відома дата похолодання

19:39

У якій склянці найбільше води: лише одиниці здогадаються за 5 секунд

19:12

РФ хоче захопити Україну і використовувати її ВПК проти Заходу - Буданов

19:10

Про бажання Путіна закінчити війнуПогляд

19:08

Чи можна купляти речі на секонд-хенді: відповідь священникаВідео

19:05

Інна Мірошниченко розповіла, чому 3-річний Марсель їздив до лікарні

19:03

Помер зірка фільму "Форсаж"

19:02

"Переговори почнуться негайно": перші деталі розмови між Трампом і Путіним

18:57

ЗСУ знищили бригаду солдатів КНДР: Зеленський розповів про розгром на Курщині

18:52

Україна отримала від США угоду про партнерство: перші деталі

18:38

"Є план Б": Зеленський назвав альтернативу членству України в НАТО

18:15

Як перевірити двигун при купівлі авто: потрібен лише аркуш паперу

17:58

Путін прийняв важливе рішення щодо війни: Зеленський розкрив деталі

17:47

Суд у Німеччині дозволив екстрадицію українця, який утік від мобілізації

17:25

"ЗСУ не вийдуть на довоєнні кордони": глава Пентагону США - про мирний договір

17:25

Незабутньо смачна намазка з 2 інгредієнтів: дуже смачний рецепт

17:18

Чому на футболках з'являються крихітні дірочки: відповідь здивує багатьох

17:14

"Європа буде окупована": Зеленський виступив із тривожною заявою

Реклама
16:56

Ціни впали до невпізнання: в Україні рекордно подешевшав важливий продукт

16:38

Київський картонно-паперовий комбінат удосконалює лінійку "Диво Преміо" – нове тиснення для додаткового комфорту новини компанії

16:30

Зрив мирної угоди Джонсоном у 2022 році: Зеленський розставив крапки над "і"

16:28

Будуть свіжими в 3 рази довше: лайфхак, як зберігати овочі в холодильникуВідео

16:27

"Дуже небезпечно": Зеленський застеріг США від прямих контактів із РФ

16:24

Українська співачка розповіла, як із нею вчинила Тіна Кароль - деталі

16:20

Позбудетеся негараздів: що потрібно зробити вдома 13 лютого, прикмети

16:17

Спецпредставник Трампа у Москві: що говорили про Україну та яку угоду уклали

15:51

"Я не ваша і не російська": Ада Роговцева заворожила своєю позицією

15:49

В Україні потеплішає, але невдовзі випаде сніг - погода на День святого Валентина

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти