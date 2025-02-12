Вже скоро ліки подешевшають на 30%: Зеленський назвав дату

Ціна може впасти на топ 100 найбільш важливих медичних засобів для українців.
В Україні може впасти ціна на популярні медичні засоби. Зниження ціни очікується з 1 березня. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Ціна на топ 100 медичних засобів може впасти на 30%. Мова йде про найбільш важливі ліки для українців, каже Зеленський.
"Уряд повинен представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців. Це персональна відповідальність урядовців і конкретно – міністра охорони здоров’я", - додав він.
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