'Люди падали без свідомості': як українці рятувалися під час атаки на Київ

Через вибухову хвилю вибило двері, обвалився дах, вилетіли шибки у вікнах, а розетки вирвало зі стін.

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Охоронець розповів, як врятувався від атаки по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС, фото: скрін з відео ТСН

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РФ завдала удару по Києву дронами і ракетами

Від вибухової хвилі вилітали вікна і двері, люди втрачали свідомість

Охоронець чудом вижив, бо відійшов умитися

Сьогодні, в ніч на 12 лютого, ворог атакував Київ ударними дронами та ракетами. Агресор застосував дрони та ракети, внаслідок атаки є пожежа, пошкоджені будинки та автомобіль.

На жаль, як розповідають очевидці, вибухова хвиля була настільки сильною, що у людей повилітали двері, посипався дах в будинках, повибивало вікна та вирвано розетки.

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"Люди падали без свідомості. Чоловіки. Така вибухова хвиля була, що падали без свідомості", - розповіла жінка-очевидець в ефірі телемарафону.

Очевидці розповіли деталі атаки / фото: тг-канал Главред

У свою чергу, охоронець одного з розбитих приміщень в Оболонському районі розповів, як йому дивом вдалося врятуватися.

У коментарі кореспонденту ТСН Олександру Романюку Михайло Іванович зізнався, що для нього це фактично другий день народження.

Урятуватися чоловіку вдалося лише завдяки тому, що якраз перед ударом він пішов умиватися.

"Я пішов до умивальника умиватися в той час, і тут цей вибух. На моїх очах з умивальника пішли двері і вікно. Якби я був на посту, мене б або зарізало, або не знаю що зробило. Ну мене вітають з другим днем народження. От мій пост, бачите, що залишилося", – розповів охоронець.

Також охоронець показав уламки російської цілі: "От трофей, от прилетіло".

Окрім цього, Михайло Іванович показав та розповів про пошкоджене приміщення, у якому працює.

"От будь ласка. Двері вже попіднімали всі, вони всі були повалені, вікна розбиті. І так само другий поверх – також двері, все. Залишились тільки одні стіни. Слава Богу, що жертв немає в офісі нашому", – зазначив чоловік.

Багато життів також врятовано через те, що в момент удару людей ще не було на роботі. Наразі відомо про 4 постраждалих та 1 загиблого. На місці працюють усі відповідні служби.

Удар по Україні 12 лютого - які наслідки атаки

Нагадаємо, Главред сьогодні писав про те, що вранці 12 лютого РФ вдарила ракетами по Києву. Наразі в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах столиці ліквідовують наслідки атаки.

Як повідомили повідомили Повітряні сили ЗСУ, 6 ракет та 71 дрон вдалося знищити. Однак, на жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Сумщина, Полтавщина та Чернігівщина.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, уже відреагував на жорстокий удар РФ. Він підтвердив, що пошкоджені багатоквартирні будинки, офісні приміщення, цивільна інфраструктура. Також очільник держави висловив співчуття рідним і близьким постраждалих.

Більше важливих новин про атаки РФ:

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

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