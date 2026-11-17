Президент закликав Європу передати французькі Mirage, які, за його словами, можна залучити до роботи вже зараз.

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Літаки F-16 / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Командування Повітряних Сил ЗСУ

Головне із заяви:

Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16

Частина наявних літаків простоює на ремонті

Зеленський попросив Європу передати Mirage

Україні потрібно ще 40 винищувачів F-16, адже значна частина вже отриманих американських винищувачів тривалий час перебуває на ремонті й технічному обслуговуванні замість бойових вильотів. Про це про це президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає Суспільне.

Зеленський подякував країнам авіаційної коаліції за вже передані літаки.

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"Я вдячний кожній країні, що входить до нашої коаліції Повітряних сил. Багато чого вже зроблено", - сказав президент.

Водночас він наголосив, що наявної допомоги недостатньо, і назвав конкретну потребу.

"Щиро дякую, але нам потрібно зробити ще більше. Зокрема, нам потрібно ще 40 винищувачів F-16", - заявив Зеленський.

Наявні F-16 потребують тривалого обслуговування й ремонту, тому значну частину часу проводять на землі. Водночас саме ці літаки допомагають збивати ракети та ударні дрони Shahed, якими країна-агресорка Росія атакує українські міста.

F-16 / Інфографіка: Главред

Які ще літаки Україна просить у Європи

Окремо президент звернувся до європейських партнерів щодо французьких винищувачів Mirage. За його словами, на відміну від Rafale, ці літаки не потребують тривалої підготовки.

"У Європі є літаки Mirage. Підготовка до використання Rafale потребує часу, навчання та відповідної підготовки", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що Mirage здатні посилити українську авіацію найближчим часом.

"А от літаки Mirage можна залучити до роботи вже зараз", - підкреслив він.

Також Україна працює над тим, щоб якнайшвидше отримати шведські Gripen.

Винищувач Rafale / Інфографіка: Главред

Чим F-16 збивають російські ракети

Провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі, який наводив Главред, зазначав, що F-16 уже довели свою ефективність під час відбиття російських повітряних атак. За його словами, американські винищувачі дозволяють компенсувати нестачу радянських авіаційних боєприпасів.

"Натомість F-16 використовують старі моделі американських ракет Sidewinder малої дальності. Але для знищення крилатої ракети цього достатньо. Вони коштують не 900 тисяч доларів, як нові модифікації, а десь по 300 тисяч. Ці ракети достатньо ефективні - крилата ракета не втече від авіаційної навіть малої дальності", - пояснював експерт.

Фахівець також звертав увагу, що F-16 оснащений 20-міліметровою гарматою на 511 снарядів, з якої українські льотчики неодноразово знищували дрони Shahed. Водночас, говорячи про ризики для пілотів, Романенко наголошував, що час на ухвалення рішень у повітрі дуже обмежений.

"Вони намагаються не залишати літак, доки є хоча б найменша можливість його врятувати - відновити керованість або здійснити посадку. Але на винищувачах, які розвивають надзвукову швидкість, час на реакцію пілота дуже обмежений", - пояснив Романенко.

F-16 для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Бельгія пообіцяла посилити українську авіацію до кінця 2026 року. За словами Зеленського, домовленість про передачу трьох винищувачів F-16 вже досягнута. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою.

Українські F-16 вже мають і перемоги в повітряних боях. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що український F-16 уперше збив російський винищувач у повітряному бою. Таку заяву американський генерал зробив під час слухань.

Крім того, Україна розширює парк бойової авіації за рахунок шведських літаків. Під час зустрічі Зеленського з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном сторони уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Угоду підписали наприкінці червня 2026 року.

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