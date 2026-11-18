За даними розвідки, новий апарат зможе нести більший бойовий заряд, а найефективнішою зброєю проти нього депутат назвав ППО.

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Швидкість до 1000 км/год - який дрон випробовує Росія і чим його збивати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

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Росія випробовує реактивний дрон "Герань-6" зі швидкістю до 1000 км/год

Перехоплювачам складно наздогнати такі цілі, каже Веніславський

Головною зброєю проти них депутат вважає ракети ППО

Країна-агресор Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину. Через таку швидкість дронам-перехоплювачам складно ефективно знищувати подібні апарати, тому головна ставка у боротьбі з ними - на ракети ППО.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За його словами, дані про "Герань-6" отримала українська розвідка.

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Депутат зазначив, що засоби повітряного нападу, які зараз застосовують окупанти, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", вже не схожі на безпілотники початку війни і, по суті, є крилатими ракетами. Сьогодні Росія максимально нарощує використання таких апаратів.

Чому реактивні "Шахеди" складно збивати?

Реактивні "Шахеди" та інші реактивні безпілотники літають зі швидкістю від 500 до 1000 км/год - як крилаті ракети. Якщо апарат летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач повинен рухатися щонайменше так само швидко, тому ефективне кінетичне знищення таких цілей надзвичайно складне.

Найефективнішими засобами проти реактивних цілей Веніславський назвав ракетні технології:

наземні системи ППО з ракетами "земля - повітря";

літаки, що збивають реактивні "Шахеди" ракетами "повітря - повітря";

дрони-перехоплювачі - з хорошими результатами, але поки що не масово.

За словами депутата, перехоплювачі поки що не застосовуються масово, оскільки це дуже складне технологічне завдання. Однак українські виробники постійно демонструють і випробовують нові моделі, і Веніславський припускає, що вони суттєво покращать динаміку знищення повітряних цілей.

Що відомо про "Герань-6"?

За даними української розвідки, на які посилається Веніславський, Росія проводить дослідні випробування "Герани-6". Апарат зможе розвивати швидкість до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

Депутат вважає, що це підкреслює важливість посилення української ППО, розвитку ракет "земля - повітря" та "повітря - повітря", а також залучення партнерів для збільшення кількості таких ракет.

"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив Веніславський.

Співзасновник Contra-Drone Тимофій Юрков у подкасті РБК-Україна розповідав, що зараз майже всі реактивні "Шахеди" збиває авіація або пригнічує РЕБ. На його думку, при швидкості 650–700 км/год і вище перехоплювачі будуть менш ефективними, хоча проти нереактивних дронів вони залишаються актуальними.

Чи здатна ППО зупинити реактивні "Шахеди"?

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар в інтерв’ю "Главреду" звернув увагу, що у Росії з’явилися нові інструменти для ударів по Україні.

"З’явилися нові можливості, зокрема реактивні ударні дрони", - зазначив експерт.

Говорячи про допомогу партнерів, Гончар підкреслив, що одного фінансування для захисту неба недостатньо - потрібні конкретні засоби ураження.

"Гроші - це добре, але асигнаціями ракети й дрони не збиєш", - пояснив він.

Радник президента Сергій Бескрестнов (Флеш) у коментарі Цензор.НЕТ розповів, що швидкість 1000 км/год уже фіксували у "Герані-5" під час маневрування. Через це Україні довелося переглядати вимоги до перехоплювачів.

"І нам довелося заново розробляти перехоплювачі, які літатимуть зі швидкістю 500, 600, 700 км/год", - сказав Бескрестнов.

Шахеди - новини

Як повідомляв Главред, Росія модернізувала "Герань-5". За даними ГУР, модернізована "Герань-5" під час маневру розганяється до 1000 км/год, а її крейсерська швидкість перевищує 450 км/год. Дальність польоту дрона становить 1000 км, а бойова частина важить 90 кг.

Радник президента Сергій Бескрестнов попередив про нову тактику ворога. За його словами, "Шахеди" атакують безшумно, вимикаючи реактивний двигун перед ударом. Дрони також заходять на надмалих висотах, щоб їх не бачили радари.

Росія також розбудовує інфраструктуру для запуску безпілотників. Окупанти планують збільшити кількість дронопортів з 8 до 20, один із нових - у Міллерові Ростовської області. Для запуску "Гераней-4" і "Гераней-5" там представили направляючу довжиною близько 85 м.

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