Росія хоче, щоб Альянс не розміщував війська в Польщі, країнах Балтії та інших державах, які вступили після 1997 року.

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Стало відомо, чому Європу тривожить план США щодо Донбасу і НАТО / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ua.depositphotos.com

Ключові факти:

США пов'язали вихід ЗСУ з Донбасу зі вступом України до НАТО

Європа боїться торгу щодо військ Альянсу на східному фланзі

Литва наполягає, що сфер впливу в Європі бути не повинно

Американські посланці на мирних переговорах не лише порушили питання про обмін Донбасу на членство України в НАТО, а й запропонували обговорити правила Альянсу та розміщення його військ у Європі. Такий підхід Вашингтона стривожив європейські столиці, насамперед країни, що межують із державою-агресоркою РФ.

Як пише Bloomberg, представники США пропонують говорити про майбутнє НАТО, військові можливості та розташування сил на континенті в межах переговорів про завершення війни Росії проти України.

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Зокрема, Вашингтон запитав Київ, чи готовий він відмовитися від Донбасу на користь Росії в обмін на членство в Північноатлантичному альянсі. Це питання стало частиною обговорення гарантій безпеки для України. Європейські країни натомість наполягають, що спершу Росія має припинити бойові дії, і лише після цього можна переходити до дискусій про майбутнє НАТО та розміщення військ у Європі.

Президент України Володимир Зеленський готовий розглядати безпекові пропозиції США, але за умови, що Вашингтон надасть конкретний план вступу України до НАТО і ЄС, збереження сильної армії та фінансування повоєнної відбудови. Про те, що американці вперше поставили питання про Донбас, він розповів на зустрічі з журналістами 13 листопада.

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: „А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше", - сказав Зеленський.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Чим план США загрожує східному флангу НАТО

За оцінкою Bloomberg, новий підхід Вашингтона поставив європейських лідерів перед складним вибором. Вони побоюються, що обговорення майбутньої безпеки Європи паралельно з переговорами про завершення війни може призвести до поступок Росії.

Найбільше це непокоїть країни, які межують з РФ. Вони бояться скорочення військової присутності НАТО на своїй території та посилення впливу Москви на безпекові рішення в Європі. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив, що східний фланг Альянсу не може бути предметом торгу, а жодних сфер впливу в Європі бути не повинно.

Росія вимагає, щоб НАТО погодилося не розміщувати війська в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року, зокрема, в Польщі, Чехії, Угорщині та країнах Балтії. Натомість Москва пропонує скоротити власну військову присутність у Калінінградській області та Білорусі. Однак на саміті ЄС низка лідерів назвала такий обмін неприйнятним.

Чому переговори пожвавилися після виборів у США

Дипломатична активність зросла після того, як демократи на проміжних виборах повернули контроль над обома палатами Конгресу США. Спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер відновили переговори між Україною та Росією, які перервалися в лютому через війну в Ірані, і зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним. Наступний етап - переговори з українськими та європейськими представниками в Берліні, де обговорюватимуть повоєнні гарантії безпеки для Києва.

За даними Bloomberg, команда Дональда Трампа прагне показати прогрес у переговорах до січня, коли до роботи в Конгресі стане нова демократична більшість. Після цього законодавці можуть вимагати посилити тиск на Росію та збільшити допомогу Україні. Європейські лідери водночас побоюються, що Москва не зацікавлена у швидкому завершенні війни й затягуватиме переговори в очікуванні змін політичної ситуації в Європі.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Україна на обмін Донбасу на НАТО: думка експерта

Дипломат, ексміністр закордонних справ України Олег Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Дональд Трамп не розуміє готовності українців боротися за свою державу замість територіальних поступок.

"Він не розуміє, що можна битися за своє існування, а не віддати 20% своєї території та почати з ворогом торгувати і обмінюватися дружніми посланнями", - наголосив фахівець.

Водночас, на думку Огризка, Вашингтон має в руках реальні важелі, щоб тиснути на Київ у питанні поступок.

"Це інструменти, причому доволі дієві. І Трамп це прекрасно розуміє і знає, що в такий спосіб на нас можна тиснути", - пояснив Огризко.

З ним у головному погоджується професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, який у коментарі Слово і діло окреслив межу можливих компромісів для України.

"Максимум, на що ми можемо піти, - це замороження по лінії фронту", - зазначив він.

Переговори про мир - новини

Як повідомляв Главред, генсек НАТО Марк Рютте відмовився прямо відповідати на питання про можливий обмін виходу ЗСУ з Донбасу на членство України в Альянсі. Він заявив, що не коментуватиме всі новини з мирних переговорів, але визнав ключову роль США у зусиллях припинити війну. Від імені Трампа переговори ведуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а НАТО долучається до зустрічей, коли може бути корисним.

Перед цим Віткофф і Кушнер прилетіли до Москви на переговори з Путіним. Сполучені Штати попросили Росію підготувати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою. Документ має містити кроки Москви для зниження напруги з континентом, а реалізувати його планують лише після угоди про завершення війни.

Ще раніше Україна, Росія та США відновили в Абу-Дабі тристоронні переговори, призупинені в лютому на тлі війни в Ірані. Москва тоді публічно вимагала весь Донбас і не погоджувалася на перемир'я.

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