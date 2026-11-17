Один із учасників операції зізнався, що вибір часу мав символічне значення.

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З’явилися подробиці удару по мосту в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Удар планувався перед зустріччю Трампа, Путіна та Сі

ЗСУ можуть проводити стратегічні операції без використання Starlink і Starshield

Українські військові повідомили про проведення масштабної операції проти Кримського мосту через Керченську протоку.

За даними The Times, однією з цілей місії було не лише завдання шкоди стратегічному об’єкту, а й демонстрація можливостей Києва напередодні міжнародних переговорів за участю Володимира Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна в Китаї.

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Один із учасників операції зізнався, що вибір часу мав символічне значення: "Ми планували це як символічний жест напередодні зустрічі Трампа, Путіна та Сі - щоб показати, що Путін слабкий".

Ще одним важливим результатом місії українська сторона вважає здатність проводити подібні операції без використання супутникових систем Starlink і Starshield компанії Ілона Маска. Як зазначає видання, Києву вдалося організувати власну систему передачі даних, незважаючи на введені раніше американські обмеження.

За словами українського офіцера, розроблений спосіб зв’язку дозволив передавати відеосигнал безпосередньо на ударні засоби та забезпечувати необхідну точність наведення.

"Американці намагалися паралізувати наш зв’язок, щоб ми не могли проводити такі операції. Але ця місія довела - ми можемо самостійно розробити власні канали зв’язку для передачі радіосигналів. Вперше в історії ми використали всі ці дрони, щоб передати відеосигнал ракетам - і вони змогли влучити саме в ті точки мосту, які були потрібні. Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink", - заявив військовий.

Як повідомляє видання, операція стала результатом взаємодії кількох підрозділів українських сил оборони. До її проведення залучили ракетні війська, операторів безпілотників 7-го Центру глибоких ударів "Птахи Мадьяра", 1-шу бригаду спеціальних операцій Сил безпілотних систем, Службу безпеки України, військово-морські сили та підрозділи спеціальних операцій.

Таким чином, Київ представив цю подію не лише як удар по важливому інфраструктурному об’єкту, а й як демонстрацію здатності самостійно забезпечувати зв’язок і координацію складних військових місій.

Важлива заява Міноборони

Глава Міноборони України Євген Хмара заявив, що Київ залишає за собою право відповідати на російські удари та попередив Москву про можливість ще більш масштабних заходів у відповідь. Як приклад він навів операцію проти Керченського мосту, проведену після спроб російських військ атакувати мостову інфраструктуру Києва. За словами міністра, місії передувала ретельна підготовка, що включала розвідку та нейтралізацію засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони противника.

/ Главред

Удари по мосту в Криму - новини за темою

Нагадаємо, раніше "Главред" повідомляв, що удар по Кримському мосту став сьомим етапом спільної операції СБУ та Генштабу ЗСУ. Президент Володимир Зеленський розкрив подробиці атаки та подякував усім, хто кілька тижнів готував операцію. Серед засобів ураження він назвав "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго".

Раніше повідомлялося, що арка автомобільної частини мосту обвалилася близько опівночі. У Fire Point назвали зброю, яка вразила ціль, а судноплавство з Азовського моря виявилося заблокованим. Водночас частина росіян почала виїжджати з окупованого півострова.

Як повідомлялося, раніше окупанти РФ визнали знищення арочного прольоту автомобільної частини. Путіну доповіли про часткове обвалення мосту, а в Кремлі пообіцяли повністю його відновити. Пєсков також пов’язав атаки з можливою зустріччю РФ, США та Китаю.

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