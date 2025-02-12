В Україні не будуть формувати нові бригади у ЗСУ: в ОП розповіли про інші плани

Зараз триватиме підготовка лише тих бригад, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії.

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В Україні припинили формування нових бригад / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Суспільне

Ключові тези Паліси:

Які бригади готуватимуть на фронт та як це відбуватиметься

Чому припинили формування нових бригад

Заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що в Україні припинили формувати нові бригади.

"Як ви вже знаєте, за рішенням ставки було припинено формування нових бригад. І основні зусилля зараз будуть зосереджені на доукомплектуванні тих, що вже є, ті, що вже працюють на передньому краї", - розповів Паліса в інтервʼю телеканалу "Ми Україна". відео дня

За його словами, триватиме підготовка тих бригад, які на цей час вже сформовані або на завершальній стадії. Він наголосив, що це відбуватиметься "з врахуванням тих моментів, які ми мали попередні рази".

Варто нагадати, що головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі також йдеться, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський розповів про нові правила мобілізації чоловіків від 18 до 25 років. Перш за все, ініціатива йде від військових командирів, від Міноборони, повідимв президент.

У Міноборони розкрили нові деталі для добровольців. Дмитро Лазуткін прокоментував пропозицію контракту для добровольців віком 18-24 роки. Відомо, що одноразову виплату в розмірі 1 млн гривень можуть отримати також і ті добровольці, які у віці до 25 років раніше приєдналися до ЗСУ.

Юрист Володимир Пилипенко розповів, чи закінчиться мобілізація після скасування воєнного стану. Він вважає, що скасування воєнного стану в Україні не обов’язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням, адже загроза нікуди не зникне.

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