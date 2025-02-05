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Вибух біля ТЦК: затримано підозрюваних, які хотіли "заробити"

Марія Николишин
5 лютого 2025, 13:01
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Підозрюваних дистанційно завербували представники російських спецслужб.
Вибух біля ТЦК: затримано підозрюваних, які хотіли 'заробити'
Вибух біля ТЦК / колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

  • Затримано агентів РФ, які вчинили теракт біля будівлі ТЦК у Павлограді
  • Підозрюваними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 років
  • Їм загрожує до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки та Національна поліція затримали трьох агентів РФ, які 2 лютого вчинили теракт біля будівлі ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області. Про це повідомляє СБУ та Нацполіція.

Зазначається, що підозрюваними виявилися троє чоловіків віком 21 і 22 років, які шукали "легкі" заробітки у telegram-каналах. Їх дистанційно завербували представники російських спецслужб, запропонувавши гроші в обмін на співпрацю.

відео дня

"За інструкцією від куратора один із фігурантів - мешканець Павлограда - самостійно зробив СВП і заховав його у схроні поблизу власної оселі", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вибухівка була начинена цвяхами та гайками для збільшення дії ураження під час детонації.

За словами правоохоронців, інші підозрювані - мешканці Одещини приїхали до Павлограда, де отримали координати схованки. Звідти вони забрали пакет із вибухівкою та заклали її поблизу будівлі ТЦК. Крім того, підозрювані встановили напроти об’єкта приховану камеру відеоспостереження, яка мала фіксувати наслідки теракту.

Слідчі СБУ повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • Підозрювані в підриві ТЦК
    Підозрювані в підриві ТЦК фото: СБУ, Нацполіція
  • Підозрювані в підриві ТЦК
    Підозрювані в підриві ТЦК фото: СБУ, Нацполіція
  • Підозрювані в підриві ТЦК
    Підозрювані в підриві ТЦК фото: СБУ, Нацполіція
  • Підозрювані в підриві ТЦК
    Підозрювані в підриві ТЦК фото: СБУ, Нацполіція
  • Підозрювані в підриві ТЦК
    Підозрювані в підриві ТЦК фото: СБУ, Нацполіція
Вибухи біля ТЦК - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 2 лютого у Павлограді в Дніпропетровській області пролунав вибух. Це сталося прямо біля будівлі РТЦК та СП. Внаслідок вибуху був поранений чоловік.

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась заявив, що у Павлограді та Рівному біля будівель ТЦК та СП пролунали вибухи. Найближчим часом кількість вибухів та терактів біля ТЦК буде збільшуватись.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у різних регіонах країни сталася серія нападів на військовослужбовців. Насильство щодо українських військовослужбовців — неприпустиме.

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