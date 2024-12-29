Загроза запуску 5-ї статті НАТО: ЗМІ дізналися про підготовку Альянсу до агресії РФ

У НАТО побоюються гібридної військової агресії з боку Росії.

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Гібридні атаки Росії можуть призвести до запуску 5-ї статті НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

До чого готуються в НАТО:

РФ може вдатися до нових гібридних атак проти Заходу

НАТО має готуватися до відбиття атак

Атаки РФ можуть спровокувати запуск 5-ї статті Альянсу

Північноатлантичний альянс оновлює стратегію протидії гібридним загрозам в умовах небезпеки атак з боку агресора Росії. Диверсії або підпали, до яких можуть вдатися росіяни, загрожують "значними" втратами. Одна з атак може спровокувати запуск 5-ї статті НАТО про колективну оборону.

Що кажуть у НАТО

У матеріалі Sky News йдеться про те, що заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай акцентував увагу на тому, що союзники Альянсу повинні чітко розуміти межі гібридної війни і можливу відповідь на такі атаки, що може передбачати і військову відповідь.

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За його словами, гібридні атаки Росії проти Європи, США і Канади виходять на рівень, який ще кілька років тому можна було б назвати неприпустимим.

Фіксується активізація кількості "кінетичних" атак, серед них - перерізання підводних кабелів, диверсії проти будівель і закладення запальних пристроїв у вантажі літаків. Таких атак стало більше після повномасштабного нападу РФ на Україну.

"Ми точно можемо нарахувати десятки. До 100 точно. Але є ще багато зірваних змов", - каже Аппатурай.

Загроза запуску п'ятої статті НАТО

Чиновник НАТО занепокоєний: одна з подібних атак може призвести до великих жертв або серйозного економічного збитку. Може з'явитися ризик колективної відповіді в рамках 5-ї статті Альянсу.

НАТО також побоюється Китаю, Ірану та КНДР

Аппатурай також додав, що Альянс оновлює стратегію щодо гібридної війни, яка оновлювалася лише 2015 року. Нову політику мають ухвалити на саміті Альянсу 2025 року. У документі мають бути прописані механізми відповіді на загрози не лише від Росії, а й з боку інших держав, таких як КНР, Іран та КНДР.

Коротко про можливості НАТО та "осі зла" / Інфографіка: Главред

Заходи протидії включатимуть плани відповідей на ймовірні гібридні атаки та розробку стримування агресії.

Війна Росії і НАТО - що про це говорять:

Як повідомляв Главред, розвідка Німеччини наприкінці листопада заявила, що РФ здатна напасти на НАТО найближчими роками. До цього подібні заяви робив і міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Росія до 2030 року може підготуватися до війни з НАТО, вважає глава ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. На його думку, Москва за підтримки так званої осі зла може вдарити по країнах Балтії.

Військовий конфлікт Росії і НАТО можливий у найближче десятиліття, вважає глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов. Країна-агресор має намір готуватися до таких потенційних подій.

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

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