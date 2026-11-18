У Кремлі заявили, що вже передали Пекіну свої пропозиції щодо тексту спільної заяви трьох лідерів.

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Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Китаї 18 листопада

Серед тем - Україна і Корейський півострів

Тристоронню зустріч із Трампом призначено на 19 листопада

Очільник країни-агресорки РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін 18 листопада провели переговори в Китаї на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Зустріч відбулася напередодні тристоронньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яку заплановано на 19 листопада.

Лідери поспілкувалися у форматі робочого сніданку, у вузькому складі також були присутні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков. На початку переговорів Путін назвав Сі Цзіньпіна другом і заявив, що радий зустрічі.

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Які теми обговорюють Путін і Сі Цзіньпін

Напередодні Ушаков розповів, що Путін поінформує китайського лідера про підсумки останніх контактів зі США, зокрема про тристоронню зустріч в Абу-Дабі.

"Переговори відбудуться в розширеному складі, після чого лідери проведуть робочий сніданок у вузькому колі", - сказав Ушаков.

Основними темами переговорів, за його словами, мали стати:

Україна;

Корейський півострів;

інші міжнародні питання.

Що відомо про підготовку зустрічі з Трампом

Путін і Сі Цзіньпін також мали обговорити майбутні переговори з Трампом на полях АТЕС. За словами Ушакова, зараз триває опрацювання цієї зустрічі, а Москва вже надіслала Пекіну власне бачення підсумкового документа.

"Росія передала Китаю свої міркування щодо тексту спільної заяви за підсумками зустрічі Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна", - заявив помічник російського диктатора.

Сам Путін заявив, що покладає великі надії на тристоронню зустріч і готовий обговорювати з лідерами Китаю та США розбіжності в політиці, економіці й безпеці. За його словами, Москва нібито готова шукати компроміси.

"Російсько-китайська зовнішньополітична зв'язка працює стабільно та в позитивному ключі, у непростій геополітичній ситуації дотримуємося конструктивних підходів щодо формування більш справедливого багатополярного світоустрою. Ми дуже раді бути тут, серед друзів", - сказав Путін.

"Майданчик АТЕС відкриває великі можливості для конструктивного спілкування на всіх рівнях і насамперед між лідерами провідних економік, які можуть обмінятися думками за одним столом. Вирішувати будь-які міждержавні розбіжності в політиці, економіці й безпеці шляхом пошуку компромісів і балансу інтересів, спільно працювати над зміцненням основ глобального сталого розвитку. Тому очікую великої потенційної користі від зустрічі лідерів Росії, Китаю та США", - додав глава Кремля.

Чи зможуть Путін і Сі Цзіньпін разом тиснути на Трампа

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін ще в липні 2025 року в коментарі LIGA.net припускав, що тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна можлива. На його думку, кремлівський диктатор розраховує на геополітичний поділ світу і грає на тому, що цього нібито хоче й американський президент.

"Я думаю, що поділити світ геополітично буде складно. Хоча Путін же не просто так почав говорити, що спочатку він вважав, що проблемою [на цьому шляху] є ідеологічні розбіжності, а потім він зрозумів, що це геополітика... Тепер він хоче якогось геополітичного поділу і грає на те, що такого поділу хоче, напевно, Трамп. У Сі, звісно, своя логіка - і йому потрібно просунути щось своє", - заявив Клімкін.

Водночас дипломат скептично оцінив перспективу спільного тиску Москви й Пекіна на главу Білого дому.

"Тут на Трампа наїхати так - складно", - зазначив він.

Навіщо Пекіну та Москві тристоронній саміт

Як писало на початку листопада індійське видання The Hindu, Трамп, перебуваючи в Китаї, заявляв про зацікавленість у зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним для обговорення контролю над ядерною зброєю. Путін же зосереджений на обговоренні війни в Україні без участі Києва за столом переговорів.

Директорка китайської програми Центру Стімсона Сунь Юнь вважає, що Пекін ретельно зрежисує саміт.

"Я думаю, це відбудеться. Питання лише у форматі та змісті. Китай прагне створити потрібну картинку, але без зайвих витрат", - зазначила вона.

Колишній високопоставлений чиновник Держдепартаменту США в адміністрації Барака Обами, а нині провідний експерт Інституту політики Азіатського товариства Денні Рассел переконаний, що ініціатива виходить від Москви.

"Президент Путін виграє від тристоронньої зустрічі найбільше, і росіяни, очевидно, є головними ініціаторами її проведення, що стало б для них дипломатичним успіхом", - вважає Рассел.

За його словами, Трампу, з його слабкістю до авторитарних сильних лідерів, така зустріч сподобалася б, хоча радники застерігають президента від обговорення України в такому форматі.

Сунь Юнь додає, що Росія, ймовірно, спробує зблизити позиції США та Китаю з точкою зору Москви щодо України, тому Пекіну доведеться стримувати російські маніпуляції. Водночас Китай не вступатиме в переговори щодо контролю над озброєнням, України чи Ірану, обмежившись стандартними дипломатичними фразами.

Найбільшим викликом для Пекіна експерт називає сприйняття цієї події у світі: саміт не повинен виглядати так, ніби три великі держави ділять світ.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Путін і Сі Цзіньпін - новини

Як повідомляв Главред, Китай офіційно підтвердив проведення першої в історії тристоронньої зустрічі лідерів США, КНР і Росії. За даними МЗС КНР, Трамп, Сі Цзіньпін і Путін зустрінуться в Шеньчжені 19 листопада. Порядок денний переговорів у Пекіні не розкрили.

У Вашингтоні вже окреслили свої пріоритети на цій зустрічі. За даними Reuters, Трамп має намір порушити тему скорочення ядерних арсеналів. Війну Росії проти України там, за словами американської сторони, обговорювати не планують.

Тим часом 46-й президент США Джо Байден розповів про приватну розмову з Путіним напередодні повномасштабного вторгнення. Під час телефонної розмови 7 грудня 2021 року він попередив Путіна про серйозні наслідки вторгнення в Україну. Розмова відбулася за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

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