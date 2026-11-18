Осередок залягав на глибині понад 120 км, а поштовхи відчули щонайменше у восьми областях України та в Молдові.

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Землетрус у Румунії: поштовхи відчули українці / Колаж: Главред, фото: pexels.com, УНІАН

Коротко:

Землетрус магнітудою 5,3 стався в румунській зоні Вранча

Поштовхи відчули в Києві, Одесі та ще низці областей

Даних про постраждалих і руйнування в Україні немає

У ніч на 18 листопада в Румунії стався землетрус магнітудою 5,3, відлуння якого відчули жителі щонайменше восьми областей України. Підземні поштовхи помітили в Київській, Одеській, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській та Дніпропетровській областях, а також в Одесі, Ізмаїлі та Києві. Лише тиждень тому Україну вже сколихнули нічні поштовхи, схожі на землетрус, природу яких тоді не з'ясували.

Параметри події оприлюднила Геологічна служба США (USGS). За її даними, поштовхи зафіксували о 02:48, осередок залягав на глибині 130,8 км, а епіцентр розташовувався за 16 км на захід від населеного пункту Нережу в Румунії.

відео дня

У Києві користувачі соцмереж публікували відео, на яких від коливань хитаються люстри в квартирах. Поштовхи відчули також у Молдові: у Кишиневі жителі прокинулися, а на телефони надійшло сповіщення системи попередження, пише LB.ua.

Офіційних повідомлень про постраждалих або руйнування в Україні станом на ранок немає. Не надходило даних і про серйозні пошкодження інфраструктури в самій Румунії.

Землетрус в Україні / скріншот

Чому дані про силу землетрусу різняться

Оцінки параметрів події в різних сейсмологічних службах розходяться. Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) попередньо оцінив магнітуду в 5,3 на глибині близько 120 км, повідомляє ZN.ua. Натомість Національний інститут фізики Землі Румунії (INFP) подає магнітуду 5,7 - за цими даними, це найсильніший землетрус у Румунії з 2018 року.

За даними 24 каналу, поштовх став найпотужнішим у Румунії у 2026 році: попередній рекорд року зафіксували 19 жовтня, тоді магнітуда становила 4,5. Система Android Earthquake Alerts надсилала користувачам попередні сповіщення з оцінкою 6,3-6,5.

Поштовхи відчули й далеко за межами Румунії:

Молдова, зокрема Кишинів;

Болгарія, Сербія, Угорщина та Туреччина;

Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина;

Україна - щонайменше вісім областей.

Чому землетрус у зоні Вранча відчувається в Києві

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Дмитро Гринь в інтерв'ю Главреду наголошував, що головну сейсмічну загрозу для України несе саме румунський осередок.

"Більш небезпечними для України традиційно вважаються землетруси в зоні Вранча (Румунія)", - зазначив науковець.

Пояснюючи, чому поштовхи з Румунії докочуються до столиці, Гринь звернув увагу на глибину залягання осередку.

"Саме ця зона здатна спричиняти глибокофокусні землетруси, які відчуваються на значній території, зокрема й у Києві", - пояснив він.

Найбільше, за словами геофізика, ризикують південні регіони країни, які лежать найближче до румунського осередку.

"Також це пояс від Одеської області до Керченського півострова - зона, що перебуває під впливом румунського осередку Вранча, яка розташована приблизно за 150 км від кордону з Україною, і саме там фіксується найбільша кількість землетрусів, які можуть відчуватися і в Україні", - додав Гринь.

Землетруси в Україні - новини

Як повідомляв Главред, Головний центр спеціального контролю регулярно фіксує слабкі сейсмічні події на території України. У ніч на 17 вересня 2026 року землетрус стався в Самбірському районі Львівської області. Його магнітуда становила лише 2,0, тож місцеві жителі поштовхів не відчули.

Навесні сейсмологи зафіксували активність і в центрі країни. Вранці 17 травня 2026 року поштовхи зареєстрували в Полтавському районі Полтавської області. Осередок тоді залягав на глибині 4 кілометри.

Полтавщина не вперше опиняється в центрі уваги сейсмологів. Увечері 1 лютого 2025 року між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Глибина осередку становила 3 кілометри, а наслідки події коментувала ДСНС.

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