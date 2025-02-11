В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода вночі 12 лютого
- Де температура повітря опуститься до -12 градусів
- Коли в Україну повернеться сніг
Погода в Україні 12 лютого буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця місця домінуватиме прохолодна погода. 13-15 лютого очікується потепління, але на наступному тижні знову вдарить похолодання. Водночас не слід очікувати надсильних морозів.
Найближчої ночі температура повітря опуститься до -11 градусів. Найхолодніше буде на території Луганської, Харківської та Сумської областей. Вдень очікується -2...-6 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті. Там температура повітря підвищиться до +7 градусів.
З 14 лютого в Україну почне повертатися сніг. Він очікується у західних областях.
Погода 12 лютого
В Україні 12 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. На території північно-східних областей очікується ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний та північно-східних зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 7-12° морозу, в Криму 1-6° морозу; вдень 0-5° морозу, на заході та півдні країни від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -10
За даними meteoprog, 12 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+6 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -10...-2 градусів.
Погода 12 лютого у Києві
У Києві 12 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.
"Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.
Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.
До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.
Вас також зацікавить:
- Влупить -15 градусів і з'явиться сніг: Україну атакувало сильне похолодання
- Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі
- "Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред