Україна отримала від США угоду про партнерство: перші деталі

Ця угода буде включати економічну співпрацю між Україною та США.

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Скотт Бессент привіз у Київ угоду про співпрацю / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Що відомо:

Україна та США планують підписати угоду про партнерство

Угода буде включати економічну співпрацю між країнами

Україна отримала Угоду про партнерство із США, яка включає економічну співпрацю між двома країнами. З цією угодою до Києва прибув міністр фінансів США Скот Бессент. Про це стало відомо після зустрічі Зеленського та Бессента, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що це перший проект угоди від Сполучених Штатів про партнерство між країнами.

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"Я дуже хочу, щоб наша команда вивчила цей документ, і ми зробимо все, щоб якнайшвидше вивчити і підписати цей документ. Тому що Сполучені Штати – це наші головні партнери. Ми зробимо все, щоб вивчити всі деталі документа і встигнути на Мюнхенську конференцію, тому що не хочеться втрачати час", - розповів Зеленський.

Також Зеленський обговорив із Бессентом питання гарантій безпеки, зокрема, про корисні копалини. Слід зазначити, що ця тема буде однією з пріоритетних, Зеленський навіть приніс на зустріч карту з корисними копалинами.

Рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Корисні копалини в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що Трамп може домовитися про "вигідну" мирну угоду. Дональд Трамп зацікавлений в українських рідкоземельних металах, вартість яких становить 7 трильйонів доларів. Трампа можуть цікавити уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп під час розмови з журналістами в Білому домі розповів про те, що розглядає можливість надання допомоги Україні від США в обмін на українські рідкоземельні метали.

Нагадаємо, в Офісі Президента України заявили, що Україна може погодитися надати США природні ресурси в обмін на допомогу. Зазначається, що президент України восени обговорював це питання з Трампом.

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