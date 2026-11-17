Ви дізнаєтеся:
- У якому стані Алла Пугачова з'явилася на публіці
- Як зараз виглядає її доросла донька Ліза
Популярну співачку Аллу Пугачову, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, разом із 13-річною дочкою Лізою помітили на концерті Максима Галкіна, який відбувся у кіпрському місті Лімасолі. Як повідомляють росЗМІ, артистка останнім часом має серйозні проблеми зі здоров’ям і ледве пересувається.
На опублікованому відео видно, що співачка йде з помітними труднощами, постійно спираючись на руку помічниці, яка її супроводжує. Незважаючи на складнощі під час ходьби, Примадонна не пропустила виступ чоловіка і постаралася виглядати елегантно. Для виходу у світ Алла Борисівна обрала класичну стриману кольорову гаму: білу блузку, чорну спідницю та темне пальто, доповнивши образ великими акцентними прикрасами.
У об'єктиви папараці потрапила й 13-річна донька зіркової пари, яка помітно підросла. Дівчинка проводила час у компанії подруг, обравши для вечора стильний молодіжний образ total black - коротку чорну сукню та кросівки в тон.
Раніше сама Алла Пугачова зізнавалася, що зазнала важкої травми після невдалого падіння, внаслідок якого зламала ногу та тазостегновий суглоб. 4 місяці артистка була прикута до ліжка і не могла ходити, проте з часом почала поступово відновлюватися.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова та Максим Галкін разом із дітьми - двійнятами Лізою та Гаррі - покинули РФ і перебралися за кордон, оселившись спочатку в Ізраїлі, а потім переїхавши на Кіпр.
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