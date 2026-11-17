Співачка прийшла підтримати Максима Галкіна разом зі своєю 13-річною донькою Лізою.

https://glavred.net/stars/peredvigaetsya-s-pomoshchnicey-pugacheva-poyavilas-s-krasavicey-docheryu-ot-galkina-10812854.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова - як вона виглядає зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

У якому стані Алла Пугачова з'явилася на публіці

Як зараз виглядає її доросла донька Ліза

Популярну співачку Аллу Пугачову, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, разом із 13-річною дочкою Лізою помітили на концерті Максима Галкіна, який відбувся у кіпрському місті Лімасолі. Як повідомляють росЗМІ, артистка останнім часом має серйозні проблеми зі здоров’ям і ледве пересувається.

На опублікованому відео видно, що співачка йде з помітними труднощами, постійно спираючись на руку помічниці, яка її супроводжує. Незважаючи на складнощі під час ходьби, Примадонна не пропустила виступ чоловіка і постаралася виглядати елегантно. Для виходу у світ Алла Борисівна обрала класичну стриману кольорову гаму: білу блузку, чорну спідницю та темне пальто, доповнивши образ великими акцентними прикрасами.

відео дня

Алла Пугачова йшла під руку з помічницею / фото: instagram.com, pugachevskaya_vesna

У об'єктиви папараці потрапила й 13-річна донька зіркової пари, яка помітно підросла. Дівчинка проводила час у компанії подруг, обравши для вечора стильний молодіжний образ total black - коротку чорну сукню та кросівки в тон.

Раніше сама Алла Пугачова зізнавалася, що зазнала важкої травми після невдалого падіння, внаслідок якого зламала ногу та тазостегновий суглоб. 4 місяці артистка була прикута до ліжка і не могла ходити, проте з часом почала поступово відновлюватися.

Як виглядає Ліза Галкіна / скріншот із відео

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алла Пугачова та Максим Галкін разом із дітьми - двійнятами Лізою та Гаррі - покинули РФ і перебралися за кордон, оселившись спочатку в Ізраїлі, а потім переїхавши на Кіпр.

Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що хореограф і військовослужбовець ЗСУ Віталій Загоруйко прокоментував виїзд свого колеги по цеху Влада Ями за межі України. Чемпіон світу з бальних танців відверто розповів, як ставиться до рішення танцюриста покинути країну під час війни

Також Дмитро та Назарій Яремчуки розвіяли чутки про ворожнечу з молодшою сестрою Марією Яремчук, прокоментувавши її відсутність на майбутньому концерті пам’яті їхнього батька 30 листопада. За словами братів, співачка пропустить захід на честь дня народження легендарного артиста з важливої причини.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред