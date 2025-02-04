Трагедія в Ізюмі та повернення ядерної зброї: головні новини України (дайджест)

Новини України 4 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 4 лютого / Колаж Главред, фото: Харківська ОВА, СтратКом ЗСУ, УНІАН

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Армія РФ знизила темпи просування, але все одно зазнає величезних втрат - ISW

Російська окупаційна армія сповільнила темпи просування росіян в Україні. При цьому втрати окупантів залишаються такими ж високими. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжували зазнавати великих втрат у січні 2025 року попри повільніший темп просування порівняно з попередніми місяцями наприкінці 2024 року.

відео дня

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії: де не буде світла

У вівторок, 4 лютого, Укренерго запровадило аварійні відключення електроенергії у декількох регіонах Українах. Про це повідомляють ДТЕК, Кіровоградобленерго та Сумиобленерго.

У ДТЕК уточнили, що за командою Укренерго у Дніпропетровській та Донецькій областях сьогодні знову застосовуються екстрені відключення.

Пожежі, зруйновані будинки та навчальні заклади: вночі РФ атакувала Україну дронами

У ніч на 4 лютого російська окупаційна армія атакувала Україну дронами.

Унаслідок атаки російських БПЛА на столицю зафіксовано падіння уламків та пошкодження вікон будівель. У Черкасах виникли пожежі на трьох приватних підприємствах, на Сумщині пошкоджено житлові будинки.

ЗСУ вибили росіян з-під Куп'янська: командування армії РФ вдається до нової тактики

На Куп'янському напрямку фронту командування російської армії наказало солдатам повернутися на позиції, які відбили Сили оборони біля одного з населених пунктів. За невиконання погрожують розстрілом.

У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" зазначили, що протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська, однак успіху не мав.

За Трампа вартість поставок зброї США Україні різко зросла – Reuters

Призупинені поставки американської зброї в Україну відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва.

"В останній рік терміну президентства Джо Байдена рішення щодо ключових поставок і зброї в Україну зупинилися не тільки через місяці затримок у Конгресі, а й через внутрішні дебати щодо ризиків ескалації з Росією, а також занепокоєння щодо того, чи достатні запаси США, показало розслідування видання. Плутанини додавала хаотична система відстеження зброї, в якій навіть визначення "доставленої" відрізнялося між військовими підрозділами США", - повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

У Сухопутні війська переводять близько 50 тис. військових: навіщо це потрібно - ЗМІ

Близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ будуть переведені до Сухопутних військ - для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротацій. Про це нібито свідчить наказ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня. Інформацію про це опублікувало видання Українська правда з посиланням на неназвані джерела.

РФ готує новий наступ: ветеран спрогнозував, коли ворог піде в атаку

Російські окупанти намагаються тиснути на всіх ділянках фронту, однак кількість атак зменшилася через великі втрати ворога. Крім того, зниження інтенсивності боїв може свідчити про те, що росіяни взяли паузу перед майбутнім великим наступом. Про це повідомив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA.

Новий формат управління для ЗСУ: аналітики розкрили, як це вплине на ефективність

Аналітики Інституті вивчення війни повідомили, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський 3 січня повідомив про старт впровадження організаційних реформ у ЗСУ, а саме - впровадження корпусної структури.

В ISW пояснили, що використання корпусної структури для української армії не є нововведенням. Вже з 2023 року в ЗСУ діють 9-й та 10-й армійські корпуси, а Резервний корпус було реорганізовано в 11-й армійський корпус.

Лінію фронті відсувають до кордону: у НГУ розповіли про просування на Харківщині

На Харківському напрямку, на північ від Липців, лінія фронту потроху рухається у напрямку до кордону, розповів представник служби зв'язків із громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов.

Водночас залишилося ще кілька ділянок, за які зараз тривають запеклі бої, повідомив він в ефірі "Суспільне Новини", передає АрміяInform.

Армія РФ вдарила балістикою по центру Ізюма: 4 жертви, десятки поранених

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули.

Армія РФ вдарила по центральній частині міста.

Спочатку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що відомо про 17 поранених, п'ятьох із них - госпіталізовано до медичного закладу.

Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео наслідків атаки РФ

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару балістикою по Ізюму Харківської області. Відомо про щонайменше пʼятьох загиблих, ще 20 людей постраждало. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

За його словами, наразі триває рятувальна операція після ракетного удару росіян по місту.

Зустріч Зеленського з Трампом: посол України розкрила деталі підготовки

Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, для організації особистої зустрічі потрібен час.

Про це у відповідь на запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського і Трампа, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню Суспільне.

Що сталось із військами КНДР на фронті: у РНБО розкрили неочікувані деталі

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть.

"Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівські військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть", - зазначив він.

Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Погода в Україні скоро може стати ще холоднішою – очікуються сильніші морози. З 7 лютого стовпчики термометрів показуватимуть температуру -3…-8 градусів вночі та 0…+2 градуси вдень.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що від названої дати погоду в нашій державі буде визначати потужний антициклон з півночі.

Новий тариф на світло: стало відомо, хто з лютого буде платити більше

Співзасновник Фонду енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що тариф на світло з 1 лютого в Україні змінився для частини побутових абонентів.

"Наразі для населення закріплений тариф до червня - 4 гривні 32 копійки за кВт-год. Але є зміни для абонентів, які мають електричне опалення. Якщо люди споживають понад 2000 кВт, то за перші 2000 кВт вони платитимуть 50% - 2,64 грн/кВт-год. А понад 2000 кВт розраховуються за повною ціною. Хоча 2000 кВт - це також відносно низький рівень. Люди, які використовують електроенергію для опалення, зазвичай споживають її набагато більше", - зауважив Корольчук в ефірі телеканалу Еспресо.

"Все було у диму, потім пішов вогонь": очевидиця про ракетний удар по Ізюму

У вівторок, 4 лютого, російські окупанти вдарили по центу Ізюму, що на Харківщині. Внаслідок балістичного удару загинуло 5 людей, ще понад 40 осіб звернулися за медичною допомогою. Жителька Борової Валентина Жальпіс розповіла в коментарі Суспільному про деталі удару по місту.

Очевидиця поділилася, що приїхала з невісткою, її сестрою та водієм до паспортного столу в Ізюмі. Коли вони перебували поруч з адмінбудівлею, Росія атакувала місто.

ЗСУ можуть вийти із Часового Яру: Попович розкрив загрозливу ситуацію на фронті

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що ЗСУ мають розглядати сценарій виходу з Часового Яру через зменшення можливостей з організації оборони в місті.

"Стосовно Покровського напрямку є інформація про те, що ворог скорочує активність наступальних дій. Водночас також є повідомлення, що ворог має просування на цьому напрямку. Зменшення кількості бойових зіткнень за даними Генштабу, але десь ворог все-таки намагається просуватись. Тому, коли мене просять прокоментувати цю інформацію, я відповідаю, що нам потрібно трішки почекати для того, щоб точно зрозуміти, чи є зменшення активності ворога на Покровському напрямку. Втім, Генштаб ЗСУ так чи інакше фіксує зменшення бойових зіткнень на Покровському напрямку", - розповів Попович в ефірі Еспресо.

Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна

США надають значну військову допомогу Україні, проте адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість отримання стратегічних ресурсів в обмін на цю підтримку. Йдеться про українські рідкоземельні метали, які мають критичне значення для високотехнологічної промисловості та оборонного сектору.

Главред зібрав головне, що варто знати про плани Трампа щодо українських ресурсів.

Проведення виборів в Україні до кінця 2025 року: Маркарова зробила гучну заяву

Станом на цей час питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Проте, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю для проєкту Суспільного.

Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму Харківської області загинули п’ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки – сестри, одна з яких була вагітною. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", – розповів очільник ОВА.

Українська енергетика внаслідок масованого обстрілу армії РФ 2 лютого втратила велику генеруючу потужність, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"На жаль ці атаки (армії РФ, - ред.) відбуваються щодня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - цитує його РБК-Україна.

Зеленський анонсував появу в Україні нових західних винищувачів: що відомо

Володимир Зеленський провів нараду, присвячену розвитку Повітряних сил України, зокрема військової авіації. Про це він повідомив у своєму Telegram, анонсувавши появу в Україні французьких винищувачів.

Заборону на удари західною зброєю вглиб території Росії знято, однак наразі Україна може завдавати таких ударів лише власними засобами з дальністю до 2500 км. Про це в ефірі Еспресо повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що Повітряні сили ЗСУ 3 лютого завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів росіян. Він знаходився в районі населеного пункту Новоіванівка.

За інформацією Генштабу в Telegram стало відомо, що ворожий пункт управління обладнали на території покинутої будівлі. Він використовувався для координації наступальних дій російських солдатів на Курському напрямку.

"Є робочі дати зустрічі": Зеленський зробив заяву про візит американської команди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є робочі дати, коли в нашу державу прибуде з візитом американська команда.

Він зазначив, що українська сторона обговорювала це питання зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це український лідер сказав під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє УНІАН.

РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

На напрямках головного удару російські окупанти посилюють угруповання своїх військ по лінії фронту, повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Ворог застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз противник спрямовує свої сили для того, щоб посилювати угруповання, зокрема на напрямках головного удару", - наголосив представник Нацгвардії.

Близько восьми тисяч північнокорейських військових досі воюють на лінії фронту в Курській області РФ. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту в Курській області, хоча останніми днями їхня активність зменшилася через суттєві втрати.

Сніг, 11-градусний мороз та ожеледиця: у яких регіонах влупить похолодання

Погода в Україні 5 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують снігопади та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5 лютого часом може бути рвучкий вітер. На північному сході країни буде бушувати циклон. Сніг очікується у Сумській, Полтавській, Харківській та західних областях.

"Знищено всю інфраструктуру": генерал про потужні удари по аеродромах РФ

Масове застосування безпілотних літальних апаратів для глибоких ударів по території РФ є новою стратегією України у війні.

Українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об'єкти, завдаючи значних втрат армії супротивника, йдеться в матеріалі The Times.

Вступ України до НАТО може зайняти багато років. Альтернативною гарантією безпеки від російської агресії може стати ядерна зброя. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю британському ведучому Пірсу Моргану.

За словами Зеленського, вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", тому "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?"

"Нові жорсткі пакети": Зеленський анонсував нові санкції РНБО і розкрив деталі

Рада національної безпеки та оборони ввела нові жорсткі санкції, списки яких буде оприлюднено згодом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, розповідаючи про підсумки засідання РНБО.

Він зазначив, що під час засідання РНБО було заслухано важливі доповіді щодо фінансової прозорості в країні. Після нещодавніх кадрових змін у податковій службі та фінмоніторингу вже вдалося досягти перших результатів – припинення тіньових фінансових схем.

Сьогодні, 4 лютого голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України. Метою поїздки було оцінити стан підстанції "Київської". Саме її Гроссі назвав критично важливою для ядерної безпеки в країні.

Як результат поїздки, Гроссі попередив про ймовірність ядерної аварії в Україні через російські обстріли.

Президент України отримав запрошення на інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа. Проте відвідування церемонії без можливості повноцінної зустрічі не мало сенсу. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Перш за все, я хотів би сказати, що президент Трамп запросив мене на свою інавгурацію. Він запросив мене в дуже загальних виразах, як, можливо, й інших лідерів. Я не знаю, кого він запросив особисто чи іншим чином. Але я вважаю, що нам потрібен час, щоб посидіти і поговорити про те, як закінчити війну", - сказав глава держави.

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